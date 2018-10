Google hat sein neues Chromecast-Modell offiziell vorgestellt. Der neue Chromecast kann ab sofort bestellt werden.

Vergrößern Google Chromecast: Neues Modell ab sofort verfügbar © Google

Google hat seine neuen Chromecast-Geräte offiziell vorgestellt. Ab dem 24. Oktober 2018 ist das neue Google Chromecast der dritten Generation für 39 Euro erhältlich. Als Farbvarianten stehen Kreide und Carbon zur Auswahl.

Das neue Modell behält die ursprüngliche Größe, ist aber leistungsstärker als die bisherigen Versionen. Google spricht von einer 15-Prozent-Verbesserung der Hardware-Geschwindigkeit, was Streaming in 1080p mit 60 Bildern pro Sekunde ermöglichen soll. Weiterhin arbeitet der neue Chromecast auch mit Google-Home-Geräten zusammen und kann so über ein Smart-Home-Gerät von Google oder den Google Assistant sprachgesteuert werden. Mit einem neuen Interaktivmodus, der den „Bilderrahmen“-Modus ersetzt, können Sie Ihre schönsten Bilder aus Google Fotos auf dem Fernseher anzeigen lassen. Daneben lassen sich auch Wetter, Uhrzeit oder andere Dinge visualisieren.

Multiroom wird nachgeliefert

„Später in diesem Jahr“ soll man über den Chromecast Lautsprechergruppen hinzufügen können, so dass man Musik in der ganzen Wohnung oder im Haus synchron abspielen kann.

Google Chromecast im Google-Store bestellen

