Google Chromecast nach drei Jahren Verbannung wieder bei Amazon gelistet

Rund drei Jahre blieb Googles Chromecast aus dem Angebot von Online-Händler Amazon verbannt. Jetzt wird die Hardware wieder gelistet.

Online-Händler Amazon macht in Hinblick auf die Konkurrenz zum eigenen Produkt Fire TV keine Kompromisse. Vor rund drei Jahren verbannte das Warenhaus nicht nur den Apple TV, sondern auch Googles Chromecast aus seinem Angebot. Mit der Verkaufssperre für Googles-Streaming-Stick und Apples Set-Top-Box ist nun Schluss. Apples Apple TV wird seit Ende November wieder gelistet. Auch Googles Chromecast kehrt in dieser Woche zurück. Zumindest in den USA ist Googles Chromecast mittlerweile wieder verfügbar . Bei Amazon.com wird der Streaming-Stick in zwei Ausführungen angeboten.

Der Verkaufsstartschuss für die Konkurrenzprodukte sollte eigentlich bereits vor einem Jahr fallen. Damals entschied sich Amazon aber doch noch einmal gegen Chromecast und Apple TV. Nun hat der Online-Händler seine strengen Konkurrenzrichtlinien zumindest in den USA gelockert. Dort werden die herkömmliche Version des Chromecast für 35 US-Dollar und der Chromecast Ultra für 69 US-Dollar angeboten. Chromecast ermöglicht unter anderem die Nutzung von Streaming-Apps wie Netflix sowie die Sprachsteuerung per Google Assistant. Ob Google nun als Gegenleistung seine YouTube-App zurück auf Amazons Fire TV bringt, bleibt abzuwarten.