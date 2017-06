Gone Home gratis für Twitch-Prime-Abonnenten

Twitch bzw. Amazon schenken heute ihren Prime-Abonnenten das Abenteuerspiel Gone Home.

Vergrößern Gone Home ist ein spannendes, interaktives Abenteuer-Spiel

Mit Twitch Prime können Amazon-Prime-Kunden ohne Aufpreis von mehreren Vorteilen auf der Game-Streaming-Plattform profitieren. Dazu gehören auch regelmäßig Aktionen, bei denen kostenpflichtige Spiele gratis heruntergeladen werden können. Ab sofort (1. Juni, 19 Uhr) und noch bis zum 7. Juni ist das mit vielen Top-Wertungen und Preisen prämierte interaktive Abenteuer-Spiel Gone Home von The Fullbright Company gratis erhältlich.



Die Twitch-Prime-Nutzer erhalten das Spiel im Wert von 19,99 Euro (aktueller Steam-Preis) auf dieser Twitch-Seite nach einem Klick auf den "Jetzt holen"-Button. Zusätzlich muss auf dem Rechner noch der Twitch Desktop heruntergeladen und installiert werden.

In Gone Home kehrt die Hauptfigur Kaitlin Greenbriar nach einem Jahr Auslandaufenthalt nach Hause zurück. Statt ihrer Familie trifft sie aber ein leeres Haus vor. Im Laufe des Spiels muss der Spieler das Geheimnis lüften, was genau in dem Haus passiert ist.



Amazon-Prime-Mitglieder dürfen seit einiger Zeit ihren Twitch-Account mit Amazon Prime auf Twitch Prime upgraden. Das ist mit einigen Vorteilen verbunden, etwa werbefreien Twitch-Streams und Rabatten auf Neuerscheinungen physischer Videospiele. Hinzu kommen exklusive Chat-Emotes und -Abzeichen und jeden Monat digitale Gratis-Spiele und/oder Zusatzinhalte für Spiele.