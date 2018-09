GoG-Sale: Über 500 Angebote mit bis zu 90 Prozent Rabatt

Neben einem normalen Sale gibt es auf GoG momentan Blitzangebote für über 500 Games mit Rabatten von bis zu 90 Prozent.

Vergrößern Über 500 Angebote mit bis zu 90 Prozent Rabatt © GoG

Noch bis zum 10. September 2018 um 23:59 Uhr läuft auf GoG.com der „Back to School“-Sale. In diesem Sale sollen mehr als 500 Spiele günstiger zu bekommen sein, mit Rabatten bis zu 90 Prozent. Der Clou: Bei den Angeboten handelt es sich um Blitzangebote, die nur zeitlich begrenzt zu erhalten sind. So sollen Besucher zum regelmäßigen Besuch animiert werden.

Die im deutschsprachigen Raum „Zurück in die Schule“ benannte Aktion ist über die Webseite GoG.com direkt aufrufbar.

Neben dem „Zurück in die Schule“-Sale sind auch weitere Titel im herkömmlichen Sale günstig zu erhalten. Einige der Angebote listen wir hier für Sie auf:

Neben den genannten finden sich noch haufenweise andere tolle, rabattierte Titel auf GoG.com im Sale. Vielleicht haben Sie Glück und Ihr Wunschtitel ist auch gerade im Blitzangebot.

