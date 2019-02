GOG gewährt Rabatte zum chinesischen Neujahr

Michael Söldner

Von System Shock 2 bis Tropico 5 – die GOG-Aktion zum chinesischen Neujahr hält viele Schnäppchen bereit.

Passend zum chinesischen Neujahr bietet die Spielevertriebsplattform GOG.com zahlreiche Schnäppchen an. Das Aufbaustrategiespiel Tropico 4 mit Tropenkulisse kostet derzeit nur 5,99 Euro. Der Nachfolger Tropico 5 wird für 11,99 Euro angeboten. Das per Crowdfunding finanzierte Open-World-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance , welches den Spieler in ein spätmittelalterliches Böhmen schickt, steht zum reduzierten Preis von 24,99 Euro auf GOG bereit. Wer sich für Aufbauspiele wie Sim City erwärmen kann, sollte sich außerdem Foundation anschauen. Die Errichtung einer Stadt im Mittelalter ist eine willkommene Abwechslung zum typischen Städtebau in der Neuzeit.

Das im April 2018 erschienene Rundenstrategiespiel Battletech kostet 40 Prozent weniger und damit nur noch 23,99 Euro. Das rundenbasierte Rollenspiel Shadowrun Hong Kong aus dem Jahr 2015 ist in der Extended Edition durch einen Rabatt von 75 Prozent schon für 4,39 Euro zu haben. Wer das ungewöhnliche Superhot bislang verpasst hat, kann für knapp 15 Euro zuschlagen. Die Besonderheit an diesem Actionspiel ist, dass sich die Zeit nur bewegt, wenn sich auch der Spieler bewegt. Wer den Klassiker System Shock 2 aus dem Jahre 1999 noch einmal erleben will, kann für 1,79 Euro zuschlagen und erhält im Gegenzug eine Version des Spiels, die auch auf modernen Rechnern noch läuft.

Neujahrs-Schnäppchen bei GOG.com anschauen