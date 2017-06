Gog, Gamesplanet: Hunderte Spiele im Angebot

Gog hat den großen Summer Sale mit über 1.500 Spiele-Angeboten gestartet. Auf Gamesplanet gibt es einen Publisher Sale.

Vergrößern Auf Gog.com ist der diesjährige Summer Sale gestartet

Die Online-Spieleplattform Gog.com hat den diesjährigen Summer Sale gestartet. Während der nächsten zwei Wochen gibt es ständig wechselnde Angebote, bei denen die Preise für die Spiele teilweise um bis zu 90 Prozent gesenkt werden. Beim Summer Sale auf Gog.com wird es bis zum 20. Juni über 1.500 Angebote geben.

Mit den Summer-Sale-Aktionswochen gibt es aber auch ein Gratis-Spiel: Beim ersten Kauf gibt es Rebel Galaxy kostenlos als Zugabe. Vorausgesetzt wird die Nutzung des Spieleclients GOG Galaxy .

Beim Summer Sale ist aktuell ist beispielsweise Witcher 3: Wild Hunt (Game of the Year Edition) für 24,99 Euro statt 49,99 Euro (-50 %) erhältlich. Ebenfalls im Angebot sind Pillars of Eternity (Hero Edition) für 17,99 Euro statt 44,99 Euro (-60 %) , Dragon´s Dogma Dark Arisen für 11,99 Euro statt 29,99 Euro (-60 %), Grim Dawn für 12,49 Euro statt 24,99 Euro (-50 %), Braid für 2,99 Euro statt 14,99 Euro (-80 %), Psychonauts für 0,89 Euro statt 8,89 Euro (-90 %). Eine Übersicht aller aktuell günstigeren Spiele finden Sie auf dieser Seite.

Über GOG Connect gibt es außerdem die Möglichkeit, 40 Spiele-Titel vom eigenen Steam-Account kostenlos in einer DRM-freien Version auf Gog zu erhalten. Eine Übersicht der Spiele, die für GOG Connect freigegeben sind, finden Sie auf dieser Seite.

Publisher-Sale bei Gamesplanet

Passend zum Start von Dirt 4 am 9. Juni hat der Steam-Key-Händler Gamesplanet mit der Deep Silver Woche einen Publisher Sale gestartet. Das neue Dirt 4 ist aktuell bei Gamesplanet für 46,74 Euro und damit 15 Prozent günstiger als bei Steam vorbestellbar.

Ein paar weitere Angebote: