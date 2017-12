Gog.com verschenkt Adventure-Perle Oxenfree

Bei Gog.com läuft die Winteraktion mit vielen, vielen Spieleschnäppchen. Und gratis ist für kurze Zeit Oxenfree erhältlich.

Vergrößern Gog.com verschenkt aktuell Oxenfree. © Gog.com

Bei Gog.com ist die große Winteraktion gestartet. Über 900 Spiele sind aktuell mit einem Rabatt von bis zu 90 Prozent erhältlich. Die Aktion geht noch bis zum 26. Dezember und jeden Tag kommen neue Angebote hinzu. Die Halbzeit der Aktion feiert Gog.com mit einem neuen Geschenk: Nachdem zum Start Grim Fandango Remastered verschenkt wurde, ist ab sofort und nur für kurze Zeit die Action-Adventure-Perle Oxenfree kostenlos erhältlich.

Regulär kostet Oxenfree 19,99 Euro. Das Spiel läuft unter Windows und Linux. Oxenfree handelt von einer Gruppe von Freunden, die versehentlich ein Loch zur Geisterwelt öffnen. Damit beginnt eine spannende, mysteriöse Story, während der der Spieler ein äußerst spannend erzähltes und inszeniertes Abenteuer erlebt.



Wichtig: Oxenfree ist nur bis Donnerstag (21.12.) um 15 Uhr (deutscher Zeit) kostenlos verfügbar.



Weitere Gratis-Spiele freischaltbar – Sterne-Aktion

Wer bei den Weihnachtsangeboten bei Gog.com zugreift, der kann nach und nach weitere Gratis-Spiele abgreifen. Wenn man beispielsweise 12,69 Euro ausgibt, dann gibt es einen Download-Code für das Western-Strategiespiel Hard West. Bei einem Betrag von 33,89 Euro wird Master of Orion freigeschaltet.

Für Gamer, die sich gerne überraschen lassen, hat Gog.com auch noch die Aktion Sterne & Spiele. Für 2,59 Euro kann man einen Stern erwerben, der dann in ein Überraschungsspiel umgewandelt werden kann. Gog.com garantiert dabei, dass das Überraschungsspiel einen Wert von 2,79 Euro bis 18,49 Euro hat. Wichtig dabei: Man kann nur ein Spiel erhalten, welches man noch nicht in seiner Gog.com-Bibliothek besitzt. Für den Fall, dass man alle in der Aktion enthaltenen Spiele besitzt, wird man vor dem Kauf informiert und erhält erst nach der Bestätigung eine Kopie seines Spieles, welches man dann aber an einen Freund verschenken kann.



Coole Angebote im Wintersale

Das Winteraktion-Angebot an vergünstigten Spielen fällt üppig aus. Mit dabei ist natürlich auch wieder The Witcher 3: Wild Hunt, welches in der Game-of-the-Year-Edition für 19,95 Euro statt 49,99 Euro erworben werden kann. Es gibt aber auch viele aktuellere Titel zu einem reduzierten Preis. Interessant sind auch die diversen Pakete, die mehrere Teile einer Spielereihe enthalten. Wie das Metal-Slug-Paket, Anno-Paket, Heroes of Might & Magic Paket oder das Prügelspiel-Paket.



Hier eine Auswahl an – aus unserer Sicht – interessanten Spielen (alle Angebote finden Sie hier):

Und hier ein paar interessante Angebote, bei denen der Rabatt besonders hoch ausfällt: