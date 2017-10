GOG.com: Stronghold HD für kurze Zeit kostenlos

Der Klassiker Stronghold HD wird für 48 Stunden kostenlos auf GOG.com angeboten. Fans sollten schnell zuschlagen!

Vergrößern Der Burgenbau-Klassiker Stronghold HD unterhält auch heute noch! © gog.com

Das 2001 veröffentlichte Stronghold HD hat zwar schon einige Jahre auf dem Buckel, dennoch schwören viele Fans auf den Klassiker, in dem eine Burg gebaut und gegen anrückende Truppen verteidigt werden muss. Normalerweise werden auf GOG.com für das Echtzeit-Strategiespiel 5,09 Euro fällig. Für 48 Stunden bietet der Spiele-Shop den Titel jedoch zum Nulltarif für Windows und macOS an. Hierzu müssen sich Nutzer nur mit ihrem Account anmelden oder kostenlos ein entsprechendes Konto erstellen.

Als Dankeschön erhalten Spieler nicht nur den Klassiker Stronghold HD, sondern auch das Sci-Fi-Adventure A.D. 2044 aus dem Jahr 1996, in dem sich Menschen durch Genveränderung nicht mehr fortpflanzen können. Im Stile von Myst müssen in A.D. 2044 Rätsel gelöst werden. Die Grafik ist zwar schon arg angestaubt, aber zum Nulltarif sollten Genrefans dennoch einen Blick auf den Titel werfen. GOG.com (ehemals Good Old Games) ist eine Vertriebsplattform für Computerspiele und Filme. Sie wurde 2008 vom polnischen Entwickler und Publisher CD Projekt (Witcher-Reihe) ins Leben gerufen. Auf der Plattform finden sich viele betagte Titel zum fairen Preis. Der Lucasfilm-Klassiker Loom kostet beispielsweise 5,09 Euro. Auch die beiden Rollenspiele Lands of Lore 1+2 von den Westwood Studios (Command & Conquer) sind auch heute noch 5,09 Euro wert.

