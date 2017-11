Gog.com: Kultspiel MDK gratis und über 300 Angebote

Auch Gog.com läutet die Schnäppchen-Tage ein und hat hunderte Spiele-Angebote. Und das Spiel MDK gibt´s gratis.

Vergrößern Gog.com lockt mit Gratis-Spiel und über 300 Angeboten

Die Online-Spielplattform Gog.com bietet aktuell mehr als 300 Spiele mit einem Rabatt von bis zu 90 Prozent an. Als Zugabe gibt es den Kult-Action-Shooter MDK gratis. Das Spiel erschien 1997 und bietet viel Gameplay-Abwechslung und einen schrägen Humor. Entwickelt wurde das Spiel von Shiny Entertainment unter der Leitung von David Perry. Das Entwicklerstudio hatte sich zuvor bereits mit der Earthworm-Jim-Reihe einen Namen gemacht. MDK heimste Bestwertungen in der Fachpresse ein, verkaufte sich aber dennoch nicht gut... Für lau haben SIe jetzt die Gelegenheit dem Titel eine Chance zu geben.



Vergrößern MDK ist aktuell und für kurze Zeit bei Gog.com kostenlos erhältlich © Gog.com

In dem Spiel steuert der Spieler den Hausmeister Kurt Hectic, der die Welt vor einer Alien-Invasion retten muss. MDK hat einen Wert von 8,99 Euro und läuft unter Windows (XP, Vista, 7, 10) und MacOS X (ab 10.6.8). Und hier kann das Spiel DRM-frei nach einer kurzen, kostenlosen Meldung heruntergeladen werden. MDK ist noch bis zum 23. November um 14:59 Uhr gratis erhältlich.



Über 300 Spiele-Angebote mit bis zu 90 Prozent Rabatt

Zusätzlich sind noch bis zum 28. November um 23:59 Uhr über 300 Spiele mit einem Rabatt von bis zu 90 Prozent verfügbar. Im Angebot sind zahlreiche aktuelle und auch ältere Spiele. Ein paar der Highlights:

Bonus: Gratis-Spiel beim Einkauf von 12,69 Euro

Wer im Aktionszeitraum für mehr als 12,69 Euro bei Gog.com Spiele einkauft, der erhält außerdem das Spiel StarCrawlers für Windows, MacvOS und Linux im Wert von 16,99 Euro gratis.



Jeder Kauf auf GOG.com in der Angebotszeit bringt die Käufer einen Schritt näher an StarCrawlers – sind 12,69 Euro ausgegeben, gibt's StarCrawlers KOSTENLOS dazu. StarCrawlers ist einer der besten Geheimtipps für 2017, ein Legend of Grimrock im Weltall, wo Cyberpunk auf Firefly trifft und skrupellose Großkonzerne nach Macht streben... und mittendrin steckt der Spieler mit seinen moralisch fragwürdigen Dienstleistungen.