Gog.com: Gratis-Spiel und Rabatte bis zu 90 Prozent

Gog.com feiert das chinesische Neujahr mit über 500 Angeboten. Und ein PC-Spiel gibt es gratis obendrauf.

In China wird das Neujahrsfest gefeiert: Am 15. Februar endet das Jahr des Feuer-Hahns und am 16. Februar beginnt das Jahr des Erd-Hundes. Die Spieleplattform Gog.com feiert mit und hat noch bis zum 20. Februar über 500 PC-Spiele im Angebot. Zusätzlich ist noch für kurze Zeit das Kampfspiel The King of Fighters 2002 für Windows, Linux und Mac gratis erhältlich. Um ehrlich zu sein: The King of Fighters ist eine sehr gute Kampfspiel-Reihe, allerdings ist der bei Gog.com verschenkte Teil nicht unbedingt ein Vorzeigespiel für die Serie. Aber einem geschenkten Gaul...

Umso interessanter sind die zahlreichen Rabatte, wobei die Angebote regelmäßig wechseln. Cuphead kostet beispielsweise aktuell 16,99 Euro statt 19,99 Euro (-15%) und Divinity Original Sin II ist für 40,59 Euro statt 44,99 Euro (-10%) erhältlich. Noch mehr kann beim Kauf von Owlboy (15,89 Euro statt 21,19 Euro, -25%), Elex (33,49 Euro statt 49,99 Euro, -33%) und Papers, Please (3,39 Euro statt 8,49 Euro, -60%) gespart werden.

Und Gog.com wäre nicht Gog.com, wenn nicht (schon wieder) The Witcher 3 günstiger erhältlich wäre. Dieses Mal in der Game-of-the-Year-Variante für 19,95 Euro statt 49,99 Euro, was einem Rabatt von 60 Prozent entspricht. Und ein paar weitere Highlights: Hellblade Senua´s Sacrifice für 20,99 Euro statt 29,99 Euro (-30%), Shadow Warrior 2 für 18,59 Euro statt 36.99 Euro (-50%) und Kerbal Space Program für 24,09 Euro (-40%).

Alle aktuell im Angebot befindlichen Spiele auf Gog.com finden Sie auf dieser Übersichtsseite.



GOG.com/connect macht außerdem wieder diverse Spiele DRM-frei verfügbar. Wer sein Steam-Konto mit Gog.com/connect verknüpft, der erhält die Kopierschutz-befreiten Versionen von Tropico 4, HuniePop, Unreal Tournament, Orwell, The Sexy Brutale, Mount & Blade und noch vielen weiteren Spielen.