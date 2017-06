Höllenmaschine 8: Der schnellste Gaming-PC der Welt & Workstation für YouTuber

Die Höllenmaschine steht für brandneue Top-Technik. Die beste Hardware ist gerade gut genug für den ultimativen Traumrechner 2017. Und Sie können die Höllenmaschine 8 im Wert von mehreren 10.000 Euro gewinnen. Die Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist kostenlos.

Vergrößern Höllenmaschine 8: Unser Traum-PC ist dank stabilem Flight-Case auch portabel.

Die Höllenmaschine ist zurück: Die Nummer 8 wird alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen! Und Sie können den Traum-PC im Wert von mehreren 10.000 Euro für Gamer & (angehende) Youtuber gewinnen. Was Sie dafür tun müssen, erklären wir im folgenden Video sowie weiter unten im Text.

Zudem schalten wir in der folgenden Tabelle nach und nach die Links zu den einzelnen Komponenten der Höllenmaschine 8 frei.

Video-Beschreibung einblenden Es geht los: Das Gewinnspiel zur Höllenmaschine 8, unserem Monster-PC, startet ab sofort. Wie immer steht die Höllenmaschine für ultra-krasse Performance und wie immer gibt's natürlich wieder ein fettes Zubehör-Paket dazu. Wie Ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt, erklären Euch Michi und Fritz Schritt für Schritt in diesem Video. Außerdem werden schon mal die wichtigsten Fragen zum Gewinnspiel geklärt.



►► Höllenmaschine 8 gewinnen - so nehmt Ihr teil:



1. YouTube-Channel „PC-WELT“ abonnieren: www.youtube.com/user/PCWELT?sub_confirmation=1

Wichtig: Glocken-Symbol anklicken, damit Ihr über neue Videos zur Höllenmaschine 8 benachrichtigt werdet.

2. Optional: Für zusätzliche Gewinnchance Fan von PC-WELT auf Facebook werden ( www.facebook.com/pcwelt ).

3. Optional: Für weitere zusätzliche Gewinnchance kostenlos bei PC-WELT Plus-Digital-Light registrieren ( magazin.pcwelt.de/#/user/register )

4. Teilnahme-Formular ausfüllen: Am PC unter bit.ly/2r93vKP oder am Smartphone unter bit.ly/2r54kAx. Dort findet Ihr auch Links zu den Teilnahmebedingungen und der Datenschutzerklärung.



Teilnahmeberechtigt sind Personen, die zum Zeitpunkt der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Minderjährige können mit Einverständnis eines Erziehungsberechtigten teilnehmen.



Teilnahmeschluss: 31. Oktober 2017, 23:59 Uhr



►► Alle aktuellen Infos zur Höllenmaschine 8 gibt's hier:

www.pcwelt.de/hm08



►► Das Gewinnspiel ganz genau erklärt:

www.pcwelt.de/win8



►► Zu den aktuellen Höllen-Deals:

www.pcwelt.de/hm08deals



Doch damit nicht genug. Zeitgleich startet unsere Schnäppchen-Aktion " Höllen-Deals " in Kooperation mit Caseking: Hier können Sie von ausgewählten Sponsoren Hardware der Höllenmaschine 8 mit einem Preisnachlass von bis zu 20 Prozent bekommen. Die Höllen-Deals sind zum Teil zeitlich begrenzt, also schauen Sie regelmäßig vorbei unter www.pcwelt.de/hm08deals .

Höllenmaschine 8 - die Hardware : Hier schalten wir nach und nach die Links zu allen Komponenten frei Gehäuse (Link ab dem 12.6.2017 freigeschaltet) Netzteil (Link ab dem 14.6.2017 freigeschaltet)

Höllenmaschine 8 gewinnen: So nehmen Sie teil



Um teilzunehmen, müssen Sie kostenlos Abonnent des YouTube-Kanals von PC-WELT werden (oder es bereits sein).

Sie verdoppeln Ihre Gewinn-Chancen , wenn Sie zusätzlich die Facebook-Seite von PC-WELT liken.

Sie verdreifachen Ihre Gewinn-Chancen , wenn Sie sich gratis beim PC-WELT-Angebot " Plus Digital Light " registrieren.

Rufen Sie dann unser Gewinnspiel-Formular auf. Smartphone-Surfer nutzen unser mobiles Gewinnspiel-Formular .

Tragen Sie in das Gewinnspiel-Formular Ihren YouTube-Namen (das ist der Name, der über Ihren YouTube-Kommentaren steht) in das entsprechende Freitextfeld ein.

Gewinn-Chancen verdoppeln & verdreifachen: Tragen Sie optional Ihren "Facebook-Name" und die Email-Adresse ein, mit der Sie sich beim PC-WELT-Angebot "Plus Digital Light" registriert haben.

Tragen Sie dann Ihre Adressdaten in unser Gewinnspiel-Formular ein, und klicken Sie auf den "Absenden"-Button. Wichtig: Sie bekommen dann von uns eine E-Mail mit einem Bestätigungs-Link, auf den Sie klicken müssen, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Teilnahmeschluss ist der 31. Oktober 2017.