Gewinnspiel: 15 Gratis-Tickets für die Gamescom 2017!

Tickets für die Gamescom sind so begehrt, dass sie teilweise schon ausverkauft sind. Bei uns können Sie 15 Tageskarten gewinnen!

Vergrößern Gamescom Gewinnspiel © Jobs & Carierre bei Gamescom

Die Gamescom müssen wir an der Stelle nicht großartig vorstellen, denn wer regelmäßig PC-WELT liest oder schaut, weiß über die größte deutsche Spiele-Messe in Köln Bescheid. In ziemlich genau einem Monat öffnet die Messe für alle Spiele-Fans die Türen, doch für diejenigen, die ein Besuch planen, könnte das schon zu spät sein: Für die Hälfte der Tage sind die Tickets bereits ausverkauft. Was tun? An unserem Gewinnspiel teilnehmen!

Denn wir verlosen insgesamt 15 Tages-Tickets für die Gamescom 2017: zehn Tickets für den Mittwoch, den 23. August und fünf für Donnerstag, den 24. August. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Sie nur herausfinden, welcher Gamescom-Aussteller im Ausstellungsbereich "jobs & karriere" die Initiative "Leadership 2020" für eine neue Führungskultur gestartet hat und die Lösung ins untenstehende Mitmach-Formular eintragen. Kleine Hilfestellung: Klicken Sie auf der Info-Seite zu gamescom jobs & karriere die Aussteller-Logos an und suchen Sie jeweils in den verlinkten Interviews nach einem Hinweis auf die Initiative "Leadership 2020". Teilnahmeschluss ist der 13. August. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.



Wenn Sie auf der Gamescom sind, vergessen Sie nicht, auch bei unserem Team Hölle (Michi und Fritz aus der PC-WELT-Redaktion) vorbeizuschauen. Die beiden heizen den Gamescom-Besuchern vom 23. bis 25. August jeweils um 13 und 18 Uhr sowie am 26.8. um 13 und 16:30 Uhr am Caseking-Stand (Halle 8.1, C-040) kräftig ein. In den Höllen-Shows gibt es brandheiße Infos zur Höllenmaschine 8, wertvolle Gewinne und teuflisch tolle Giveaways. Und nach jeder Show steht Team Hölle 30 Minuten lang für Autogramme und Selfies zur Verfügung. Die Höllenmaschine 8 gibt es während der gesamten Messe am Caseking-Stand zu bewundern.

Falls das untenstehende Gewinnspiel-Formular auf Ihrem Gerät nicht oder nicht korrekt angezeigt wird, verwenden Sie bitte den folgenden Link: www.pcwelt.de/gc2017