Getdigest: Cleverer Dienst fasst lange Texte zusammen

Keine Zeit, einen langen Artikel zu lesen? Abhilfe schafft GetDigest, der lange Texte blitzschnell sinngemäß zusammenfasst.

Vergrößern Der kostenlose Online-Dienst Getdigest fast blitzschnell lange Texte sinngemäß zusammen

Zeit ist wertvoll und manchmal sind Artikel zwar interessant, aber auch lang. Wer dennoch auf die Schnelle den Inhalt dieser Artikel erfahren möchte, sollte sich den kostenlosen Web-Dienst Getdigest genauer anschauen. Dieser analysiert mit künstlicher Intelligenz Texte und fasst sie sinngemäß zusammen. Der in der Schweiz entwickelte Dienst existiert seit einiger Zeit. Neu hinzu kommt nun die Möglichkeit, den Dienst auch für Online-Artikel zu nutzen. Dazu klicken Sie auf der Website des Dienstes einfach auf den Button "URL eingeben" und fügen dann im Eingabefeld die Webadresse ein, die zu dem Artikel einer Website führt.

Die Analyse des Textes dauert wenige Sekunden. Sie können auch über "% der Quelle" festlegen, wie kurz oder lang die Zusammenfassung sein darf. Mit Auswahl von 25 Prozent legen Sie beispielsweise fest, dass die Zusammenfassung maximal ungefähr 25 Prozent der Länge der Quelle besitzen darf. Die fertige Zusammenfassung darf außerdem auch abschließend in ein Text-Dokument exportiert werden.

"In Zeiten von Informationsflut brauchen Menschen ein Werkzeug, das ihnen hilft schnelle Entscheidungen zu treffen oder auf dem Laufenden zu sein“, so Andreas Wiebe, Entwickler von GetDigest.

Wir haben testweise mal unseren mehr 6.200 Zeichen langen Artikel zur neuen Xbox One X durch Getdigest "gejagt". Das Ergebnis bei Auswahl von 15% des Orignal-Artikels ist folgende Zusammenfassung:

