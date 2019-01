Spotify entwickelt Musik-Player fürs Auto

Hans-Christian Dirscherl

Spotify soll 2019 seine erste eigene Hardware vorstellen. Einen Musik-Player für Autos.

Vergrößern So soll der Spotify Car Player aussehen. Dieses Angebot erschien offensichtlich in der Spotify-App als "Pre-Order". © The Verge

Update 21.1.2019: Die Gerüchte um Spotifys ersten eigenen Musikplayer scheinen sich zu bewahrheiten. Wie The Verge unter Berufung auf die Financial Times berichtet, wird Spotify 2019 ein kleines Musik-Abspielgerät für Autos vorstellen. Der In-Car-Music-Player soll um die 100 US-Dollar kosten. Der Benutzer steuert ihn vor allem über Sprachbefehle, daneben gibt es aber auch mechanische Buttons.

Das Spotify-Gerät verbindet sich mit dem Infotainmentsystem des Fahrzeugs über Bluetooth. Wie groß der Speicherplatz des Gerätes sind wird und ob es auch LTE-Mobilfunkverbindungen unterstützen wird, ist noch unbekannt. Ebenso ist unbekannt, ob und wie Spotify den Audio-Player im Bundle mit einem Spotify-Premium-Abonnement verkaufen wird. Update Ende



Ursprüngliche Nachricht: Spotify hat für den 24. April 2018 zu einem Event nach New York eingeladen. Was der Marktführer unter den Musikstreamingdiensten dann vorstellen oder verkünden wird, verrät Spotify noch nicht. Doch US-Medien berichten, dass die Schweden auf dem Event vielleicht ihre erste eigene Hardware vorstellen könnten. Bisher gibt es Spotify-Hardware-Player nur von Dritt-Unternehmen.



Spotify Car Player: Spotify soll demnach an einem Player/Controller für Autos arbeiten. Über das neue Gerät sollen Autofahrer ihre Musik im Fahrzeug per Sprache steuern können. Dieses bisher von Spotify nicht bestätigte Gerücht basiert darauf, dass einige Benutzer der Spotify-App in der App ein Angebot für ein neues Gerät in Verbindung mit einem Abonnement bekommen haben:

Vergrößern Das Abomodell. © The Verge

Für 12,99 US-Dollar pro Monat können die Anwender demnach anscheinend Spotifys Streamingdienst und die damit verbundene neue Streaming-Hardware nutzen. Bei 12 Monaten Mindestlaufzeit. Das kleine runde Gerät mit einer umlaufenden grün leuchtenden LED besitzt Buttons, mit denen sich das Abspielen von Musik steuern lässt. Die Vorderseits ist vermutlich ein Touchscreen. Hauptsächlich soll der Fahrer den Player aber offensichtlich mit seiner Sprache bedienen. Das Gerät soll anscheinend am Armaturenbrett eines Autos befestigt werden.



Auf Reddit hat sich ein Nutzer gemeldet, dem dieses Angebot ebenfalls unterbreitet wurde. Allerdings zu einem höheren Preis von 14,99 Dollar pro Monat. Alexa-Support sowie eine 4G-Verbindung (LTE) gehören hier ebenfalls zum offerierten Gerät. Der Spotify Car Player soll unabhängig von einem Smartphone funktionieren. Möglicherweise plant Spotify ja zwei unterschiedliche Angebote, von denen das höherpreisige Angebot 5G-Support und Alexa beinhaltet.



Sobald die Spotify-Nutzer auf den angezeigten Pre-Order-Button klickten, landeten sich aber auf einer nicht existierenden Seite.

Ob Spotify am 24. April tatsächlich diesen Car Player zeigen wird, ist völlig ungewiss.

Es ist übrigens nicht das erste Gerücht, dass Spotify einen eigenen Lautsprecher bauen will.



