Gerücht: GeForce GTX 1070 Ti kommt Ende Oktober

Nvidias Light-Version der GTX 1080, die GeForce GTX 1070 Ti, erscheint aktuellen Gerüchten zufolge am 26. Oktober 2017.

Vergrößern Die GeForce GTX 1070 Ti erscheint Gerüchten zufolge am 26. Oktober. © Nvidia

Nvidias neue Grafikkarte GeForce GTX 1070 Ti geistert bereits seit geraumer Zeit durch die Gerüchteküche. Das schwedische Hardware-Magazin Nordic Hardware will nun nicht nur die technischen Spezifikationen, sondern auch den Veröffentlichungstermin der GTX 1070 Ti erfahren haben. Die Grafikkarte kommt demnach am 26. Oktober 2017 in den Handel. Eine offizielle Bestätigung seitens Nvidia steht derzeit jedoch noch aus.

In puncto Spezifikationen ist die GTX 1070 Ti Founders Edition laut den Mutmaßungen nahezu identisch mit der GeForce GTX 1080. Hier wurde lediglich ein Shader-Cluster deaktiviert. Während der Basis-Takt mit 1.607 MHz auf dem Niveau der GeForce GTX 1080 liegt, orientieren sich die Turbo-Taktraten an der GeForce GTX 1070. Nvidia verbaut außerdem acht Gigabyte GDDR5-RAM mit 4.000 MHz. Die TDP der GeForce GTX 1070 Ti liegt den Gerüchten zufolge ebenso wie die der GTX 1080 bei 180 Watt, 30 Watt mehr als beim kleineren Schwesternmodell GTX 1070. Laut den Mutmaßungen soll die Grafikkarte 429 US-Dollar kosten. Damit ist die Hardware rund 120 US-Dollar günstiger als die GTX 1080. Im Vergleich zu GTX 1070 zahlen Käufer rund 30 Euro mehr. In Deutschland kostet die GTX 1080 aktuell rund 500 Euro. Die kleine Schwester GTX 1070 fällt mit rund 400 Euro deutlich günstiger aus.