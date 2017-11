Geld-zurück-Garantie für Lotto am Mittwoch bei Lottohelden

Bei Lottohelden.de gibt es in der Lottoziehung am Mittwoch, den 29.11.2017, mit der Geld-zurück-Garantie nichts zu verlieren!

Vergrößern Lottohelden gibt für die kommende Mittwochs-Lottoziehung eine Geld-zurück-Garantie © Lottohelden

Lottohelden.de gibt bei jedem Spielschein, der für die Lottoziehung am Mittwoch, den 29.11.2017 hier abgegeben wird, automatisch eine Geld-zurück-Garantie. Das bedeutet: Wenn der Spielschein bei der Ziehung am Mittwoch nicht gewinnt, wird er zurückerstattet. Die Aktion gilt sowohl für Neu- als auch Bestandskunden!



An der Aktion kann jeder teilnehmen, der volljährig ist und bei Lottohelden.de bis zum Lotto-Annahmeschluss am Mittwoch um 18:10 Uhr seinen Lottoschein abgegeben hat. Sollte man mit seinem Tipp auf die Lottozahlen vollkommen daneben gelegen und somit keinen Treffer auf seinem Spielschein gelandet haben, so greift die Geld-zurück-Garantie . Die Gutschrift des Guthabens in Höhe des Spieleinsatzes für die Ziehung erfolgt automatisch am Donnerstag.

Wie genau Lottohelden arbeitet und den Service realisiert, erfahren Sie hier in der AGB und in dieser FAQ zur Geld-zurück-Garantie.

Chance: 1:140 Millionen beim Lotto 6 aus 49. Teilnahme ab 18 Jahren! Suchtprävention: bzga.de



So knacken Sie bei Lotto 6 aus 49 den Jackpot

Bei der Ziehung Lotto 6 aus 49 stecken am Mittwoch 1 Million Euro im Jackpot. Es werden 6 Zahlen aus einer Zahlenreihe von 1 bis 49 gezogen. Sie müssen also mit ihrem Tipp die richtigen Zahlen vorhersagen. Über die letzte Ziffer der Losnummer des Lottoscheins wird die so genannte Superzahl ausgewählt. Wenn Sie die 6 gezogenen Lottozahlen treffen und dieser Lottoschein auch noch die ermittelte Superzahl trägt, dann haben Sie die Lotto Gewinnklasse 1 erreicht und den aktuellen Jackpot geknackt.