Geheimer WhatsApp-Button - dafür ist er da

Ein neues Feature innerhalb von WhatsApp soll das Durchsuchen großer Mediensammlungen erleichtern.

Vergrößern WhatsApp baut die Funktionen rund um den Fotoversand immer weiter aus. © whatsapp.com

Der beliebte Messenger WhatsApp macht wieder mit einer neuen Zusatzfunktion auf sich aufmerksam. Das noch geheime Feature soll das Durchsuchen größerer Foto- und Videosammlungen erleichtern. Bislang ist die Funktion nur in der Beta-Version für Android zu finden. Dort taucht der entsprechende Button in jeder Unterhaltung in der Medienübersicht auf. Einmal angeklickt, erscheint eine Sammlung geteilter Inhalte, inklusive einer Anzeige über den jeweiligen Monat.

Die Funktion könnte das Auffinden von Inhalten gerade in ausufernden Gruppen-Chats erleichtern. Sucht man hier nach einem bestimmten Foto, ist oft langes Scrollen angesagt. Noch steht das Feature lediglich in der offen zugänglichen Beta-Version für Android mit der Versionsnummer 2.17.233 zur Verfügung. Wann WhatsApp die praktische Funktion für alle Nutzer freischaltet, steht noch nicht fest.

