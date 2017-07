Gangnam Style nicht mehr an der YouTube-Spitze

Psys Gangnam Style ist nicht mehr länger das meistgesehene Video auf YouTube.

See You Again ist die neue Nummer eins auf YouTube.

Das Musikvideo Gangnam Style von Psy war ganze fünf Jahre lang das meistgesehene Video auf YouTube. Der Clip war sogar so beliebt, dass er Googles maximale Klickzahl von 2.147.483.647 durchbrach, wodurch das Videoportal seinen Code umschreiben musste. Psys Song wird in dieser Woche jedoch von einem anderen Musikvideo vom YouTube-Thron gestoßen.

Die neue Nummer eins ist See You Again von Wiz Khalifa featuring Charlie Puth . Die Ballade wurde mittlerweile auf YouTube 2.895.373.709 Mal angeschaut. Damit übertrifft der Song Psys aktuellen Counterstand von 2.894.426.475 Views. Charlie Puth zeigt sich von seinem Erfolg überrascht. Auf Twitter schreibt er , er sei YouTube 2007 beigetreten, in der Hoffnung einmal 10.000 Views für ein Video zu bekommen. See You Again wurde für den Abspann von Fast & Furious 7 in Gedenken an den verunglückten Schauspieler Paul Walker geschrieben. Der Song ist mittlerweile das beliebteste Musikstück für Beerdigungen in Großbritannien.