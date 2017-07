Game of Thrones Staffel 7 startet - hier gibt´s alle Folgen für nur 2 Euro!

Die siebte Staffel von Game of Thrones startet. Und Sie können die ganze Staffel für nur 2 Euro sehen. Wir erklären Ihnen wie.

Vergrößern Für nur 2 Euro: Die komplette 7te Staffel von Game of Thrones auf Sky © Sky

Die von Fans mit Spannung erwartete siebte Staffel von Game of Thrones startet an diesem Wochenende. Am Sonntagabend (16. Juli) sendet der US-Sender HBO die erste Folge "Dragonstone" im US-Fernsehen. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Erstaustrahlungsrechte für Deutschland gesichert. Im Sky-Programm feiert die erste Folge "Drachenstein" am Montagabend (17. Juli) ihre Premiere in deutscher Synchronfassung auf Sky Atlantic und Sky Atlantic HD um 20:15 Uhr.

Zur Handlung der ersten Episode: Jon Schnee organisiert die Verteidigung des Nordens. Die neue Königin Cersei Lannister versucht unterdessen ihre Chancen auszugleichen. Und Daenerys Taragaryen erreicht endlich ihre Heimat.

Komplette Staffel für nur 2 Euro mit Sky Ticket Entertainment!

Die günstigste Möglichkeit, die gesamte siebte Staffel von Game of Thrones mit ihren sieben Episoden zu sehen, ist Sky Ticket Entertainment. Für nur 2 Euro können Sie per Stream auf ihrem Smart-TV, auf PC, Tablet, Smartphone oder Konsole alle sieben Folgen der neuen Staffel von Game of Thrones anschauen - und viele andere Serien. Das ist übrigens auch dann ganz praktisch, wenn Sie frühere Staffeln von Game of Thrones noch nicht ganz angesehen haben oder kurz vor dem Start der neuen Staffel noch ihr Wissen auffrischen möchten.



Der "Trick": Sky Ticket Entertainment kostet im ersten Monat nur 1 Euro und erst ab dem Folgemonat 9,99 Euro monatlich. Im ersten Monat werden für Juli die 1 Euro aber nur anteilig abhängig vom Buchungstag verrechnet. Anschließend können Sie dann den gesamten Monat August Sky Ticket Entertainment für 1 Euro nutzen. Erst ab September und danach fallen dann die regulären Monatskosten von 9,99 Euro an. Allerdings können Sie den Zugang monatlich kündigen und dann also im August für September schon mal kündigen. Im Ergebnis können Sie also alle sieben Game-of-Thrones-Folgen für 2 Euro per Stream schauen...

Vergrößern Sky Angebot für Game of Thrones © Sky

GoT 7. Staffel über "normales" Abo bei Sky anschauen

Alternativ können Sie die neue Game-of-Thrones-Staffel natürlich auch per "normalen" Abo und damit über Receiver am TV anschauen. Dafür benötigen Sie bei Sky das Sky Entertainment Paket, welches für ab 16,99 Euro monatlich erhältlich ist. Die ersten 3 Monate sind zudem gratis. Im Rahmen einer noch bis zum 23. Juli gültigen Aktion entfällt auch die Aktivierungsgebühr (sonst 59 Euro) und Sie erhalten den Sky+ Pro Receiver gratis bei der Buchung des Entertainment Pakets oder HD. Ebenfalls inklusive sind Sky On Demand und Sky Go.

