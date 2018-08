"Game of Thrones": Neues Spiel in Tinder-Manier

Besteigen Sie als einer der GoT-Charaktere den Eisernen Thron und regieren Sie Westeros! Oder versuchen Sie es zumindest.

Vergrößern Jon Snow auf dem Eisernen Thron? Möglich macht's Reign: Game of Thrones. © reignsgame.com/

Im neuesten Ableger der beliebten Kartenstrategie-Reihe "Reigns" verschlägt es den Spieler nach Westeros. Wer das Fantasy-Epos von George R. R. Martin gelesen hat oder die weltbekannte HBO-Serie verfolgt, weiß: Das wird kein Zuckerschlecken.

Wahlweise als Cersei Lannister, Jon Snow, Daenerys Targaryen und einer Auswahl weiterer Charaktere besteigt man den Eisernen Thron und versucht diesen zu halten. Dabei bedient man sich in gewohnter GoT-Manier politischer Intrigen, wackliger Bündnisse und der Manipulation von Feind und Freund gleichermaßen. Die Spielweise funktioniert nach dem Tinder-Prinzip: Entscheidungen werden per einfachem Wisch nach rechts oder links getroffen. Praktisch: Falls ein politischer Gegenspieler zu anstrengend wird, kann man die entsprechende Karte einfach durchtrennen und sich den Plagegeist so im klassischen Lannister-Stil vom Leib schaffen. Natürlich hat jede Entscheidung dabei mehr oder weniger weitreichende Folgen.

Interessant für Fans dürfte das Spiel vor allem durch die zahlreichen Möglichkeiten über den Rand der Serie hinauszublicken sein. Hier wird nämlich nicht die offizielle Geschichte nachgespielt, sondern hypothetische Szenarien aus Visionen von Melisandre. So lässt das Spiel nicht nur die üblichen Verdächtigen wie Cersei, Tyrion, Jon oder Daenerys den Thron besteigen: Laut der offiziellen Website des Spieles scheinen auch eher unwahrscheinliche Thron-Kandidaten wie Arya, Sam oder Jaime ihre Chance zu bekommen.

Wer eine Pause von weitreichenden politischen Entscheidungen braucht, findet Ablenkungen in Mini-Spielen wie Turnieren und Tavernenprügeleien. Untermalt wird "Reigns: Game of Thrones" vom original Soundtrack der TV-Serie aus der Feder von Ramin Djawadi.

Erscheinen wird das Spiel für PC, iOS und Android voraussichtlich Mitte Oktober 2018 für 3,99 Euro. Es kann ab sofort auf Steam, im Google Play Store und im App Store vorbestellt werden.

