Galaxy Tab S4: Samsungs neues Top-Android-Tablet

Samsung greift iPad und iPad Pro an. Mit Galaxy Tab S4 und Galaxy Tab A 10.5. Die Details zu den neuen Android-Tablets.

Vergrößern Links das S4, rechts das A 10.5 © Samsung

Das Galaxy Tab S4 ist Samsungs neuester Anlauf, um mit einem Android-Tablet dem im Hochpreis-Segment dominierenden Apple iPad (Pro) Paroli zu bieten.



Das Galaxy Tab S4 besitzt ein wertig wirkendes Design aus Glas und Metall. Hinter dem Glas verbirgt sich ein 10,5 Zoll großes Super-Amoled-Display im 16:10-Format und mit 2.560 x 1.600 Pixeln Auflösung. Vier Lautsprecher „Tuned by AKG“ mit Dolby-Atmos-Surround-Sound-Unterstützung sind für die Sound-Ausgabe zuständig. Folgende Audio-Formate spielt das Tab S4 ab: MP3, AAC, WAV, WMA und FLAC.



Das 249,3 x 164,3 x 7,1 mm große und 482 Gramm (WLAN) beziehungsweise 483 Gramm (LTE) schwere S4 gibt es als reines WLAN-Modell (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 + 5 GHz) und mit LTE-Modul (bis LTE Cat.16 CAT). Bluetooth 5.0 ist ebenfalls vorhanden. Für die Positionsbestimmung unterstützt das Tablet alle bekannten Standards: GPS, Glonass, Beidou und Galileo. Daneben ist noch ein USB-3.1-(Typ C)-Anschluss vorhanden.

Ein Qualcomm Snapdragon 835 Octa Core (2,35 GHz + 1,9 GHz) treibt das Tablet an. Das ist der aktuelle Top-Prozessor von Qualcomm für Mobilgeräte. Das SoC kann auf 4 GB Arbeitsspeicher zugreifen. Der interne Speicher ist 64 GB groß (teilweise durch Betriebssystem belegt) und kann per Micro-SD-Karte um bis zu 400 GB erweitert werden.



Die Hauptkamera macht Aufnahmen mit 13 MP, die Frontkamera mit 8 MP. Ein Iris-Scanner zum Entsperren des Tablets ist integriert. Der Akku besitzt eine Kapazität von 7300 mAh und bietet eine Schnellladefunktion. Ein passendes Schnellladegerät liegt dem Tablet bei.



Geeignet für den Business-Einsatz: Der bekannte S Pen erleichterte die Eingabe für Skizzen, personalisierte Notizen sowie die Menü-Navigation. Mit Samsung Dex (mit Maus-Unterstützung) und mit dem optional erhältlichen Book Cover Keyboard (Schutzhülle mit integrierter Tastatur) soll das Tablet fast zum PC-Ersatz werden und Multitasking bieten: Nutzer können die Fenstergröße ändern, Inhalte zwischen kompatiblen Anwendungen per Drag & Drop verschieben sowie bekannte Tastenkombinationen und Befehle verwenden. Mithilfe eines HDMI-Adapters können Nutzer das Galaxy Tab S4 an einen externen kompatiblen Monitor anschließen, auf dem dann die Samsung-Dex-Oberfläche dargestellt wird. Und das seit Jahren bekannt Samsung Knox soll vertrauliche Informationen auf mehreren Ebenen des Geräts schützen.



Das Samsung Galaxy Tab S4 wird ab dem 24. August 2018 in den folgenden Varianten im deutschen Handel erhältlich sein: