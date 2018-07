Galaxy Tab A 10.1 als "Hammerangebot" bei Media Markt

Schnäppchen-Jäger aufgepasst: Am 1. August bietet Media Markt das Tablet Galaxy Tab A 10.1 mit 32 GB zu einem vermutlich sehr günstigen Preis an! Aber nur von 6 bis 9 Uhr und nur in limitierter Stückzahl - Sie sollten also schnell sein!

Im Rahmen der Aktion Sturm der Liege bietet Media Markt das Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 in Weiß wohl deutlich günstiger an! Bei dieser Aktion können Sie Produkte mit geringer Verfügbarkeit mit einem virtuellen Handtuch reservieren und anschließend natürlich auch kaufen - und zwar laut Media Markt zu einem Hammer-Preis! Zwischen 6 und 9 Uhr morgens am 1. August können Sie das Tablet reservieren - hier heißt es schnell sein, bevor alle "Liegen" vergeben sind. Ab 9 Uhr können Sie das Gerät dann kaufen. Um an der Aktion teilzunehmen, müssen Sie sich im Online-Shop einloggen. Haben Sie noch keinen Account, dann registrieren Sie sich am besten schon vorab !



Zum aktuellen Zeitpunkt sind noch keine Preise verfügbar, erst ab 6 Uhr wissen wir, was das Gerät tatsächlich kostet. Laut Media Markt gibt es allerdings bis zum 10. August jeden Morgen zwischen 6 und 9 Uhr "Hammerangebote"! Außerhalb der Aktion kostet das Galaxy Tab A 10.1 in Weiß mit 32 GB bei Media Markt 199 Euro . Das günstigste Angebot im unserem PC-WELT-Preisvergleich liegt derzeit bei rund 170 Euro.



Galaxy Tab A 10.1 mit 32 GB

Das Galaxy Tab A 10.1 kommt - wie der Name vermuten lässt - mit einem 10,1 Zoll großen TFT-Display. Inhalte zeigt der Bildschirm mit 1920 x 1200 Pixeln an. Im Angebot ist das weiße Modell, das Tab A 10.1 gibt es aber auch in einer schwarzen Variante . Das Samsung-Tablet ist mit einem Octa-Core-Prozessor ausgestattet, der mit bis zu 1,6 GHz getaktet ist. Hinzu kommen 2 GB Arbeitsspeicher. Mit an Bord sind außerdem WLAN-ac und Bluetooth 4.2. Als Betriebssystem läuft auf dem Tablet Android in der Version 7.0. Der interne Speicher ist 32 GB groß und kann mit einer Micro-SD-Karte um bis zu 200 GB erweitert werden. Auf der Rückseite sitzt eine 8-Megapixel-Kamera mit Blitz, auf der Vorderseite ist eine Kamera mit 2 Megapixeln für Videotelefonie verbaut, die Videos in Full-HD aufnimmt. Der Akku bietet eine Kapazität von 7300 mAh. Das Gesamtgewicht des Tablets liegt bei 525 Gramm.

