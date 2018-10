Galaxy S9 mit Gear S3 für kurze Zeit extrem günstig

Bei Saturn bekommen Sie für kurze Zeit das Galaxy S9 mit Tarif inklusive Smartwatch Gear S3 für einen sehr günstigen Preis! Hier finden Sie alle Details.

Vergrößern Samsung Galaxy S9 und Gear S3 bei Saturn im Angebot inklusive Vertrag © Samsung

Bei Saturn erhalten Sie das Galaxy S9 derzeit inklusive Mobilcom-Debitel-Tarif im Telekom-Netz für einen sehr günstigen Preis - zusätzlich schenkt Ihnen Saturn die Smartwatch Gear S3 Frontier. Das Angebot ist zeitlich begrenzt und endet voraussichtlich schon am 10. Oktober 2018.



➤ Alle Tarif-Deals mit Samsung-Smartphones bei Saturn



Die Angebote im Detail:

Galaxy S9: Das Galaxy S9 (Dual-SIM) inklusive Gear S3 Frontier kommt mit dem Tarif Flat Allnet Plus im Telekom-Netz von Mobilcom-Debitel. Er beinhaltet eine Telefonie-Flat sowie eine Datenflat mit 2 GB-Datenvolumen mit bis zu 21,6 Mbit/s - aber kein LTE. Und Sie bekommen eine Feenet Hotspot-Flat. SMS kosten 19 Cent. Der Vertrag läuft über 24 Monate und kostet in diesem Zeitraum monatlich 26,99 Euro. Einmalig kostet das Gerät 4,99 Euro und es wird eine Anschlussgebühr von 39,99 Euro fällig. In Summe zahlen Sie über zwei Jahre nur 692,74 Euro! Und das ist tatsächlich ein attraktives Angebot: Denn für den Preis bekommen Sie das Galaxy S9 inklusive Gear S3 im Wert von etwa 250 Euro (Straßenpreis) + Telekom-Tarif. Das Gerät alleine kostet bei MediaMarkt sonst schon 749 Euro und ist damit deutlich teurer als das Tarif-Bundle!



➤ Samsung Galaxy S9 mit Gear S3 Frontier und Flat-Allnet-Plus-Tarif

Galaxy S9+: Das Galaxy S9+ (Dual-SIM) bekommen Sie aktuell mit der Gear S3 Frontier und dem Tarif Flat Allnet Plus im Telekom-Netz von Mobilcom-Debitel. Der Tarif enthält 2 GB-Datenvolumen und Sie surfen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 21,6 Mbit/s - aber ohne LTE. Zusätzlich gibt es eine Telefonie-Flat, SMS kosten 19 Cent. Der 2-Jahres-Vertrag kostet monatlich 26,99 Euro. Der einmalige Gerätepreis liegt bei 49 Euro und die Anschlussgebühr beläuft sich auf 39,99 Euro. In Summe zahlen Sie über 24 Monate nur 736,75 Euro! Das Angebot ist ebenfalls sehr interessant: Für den Preis bekommen Sie das Galaxy S9+ inklusive Gear S3 im Wert von etwa 250 Euro (Straßenpreis) + Telekom-Tarif. Bei Saturn zahlen Sie alleine für das Gerät derzeit 849 Euro , das damit sogar teuer ist als das Tarif-Angebot.



➤ Samsung Galaxy S9+ mit Gear S3 Frontier und Flat-Allnet-Comfort-Tarif

Dass die Saturn-Angebote äußerst günstig sind, beweisen die Einzelrechnungen: Aktuell bekommen Sie das Galaxy S9 in unserem PC-WELT-Preisvergleich mit rund 550 Euro (Stand: 01.10.2018) am günstigsten. Ein vergleichbarer Tarif von Freenet Mobile kostet effektiv 10,83 Euro monatlich im D-Netz. Und kostet über zwei Jahre 259,75 Euro. In Summe zahlen Sie hier rund 810 Euro und damit rund 117 Euro mehr als bei Saturn, wo Sie noch die Gear S3 im Wert von etwa 250 Euro (Straßenpreis) dazu erhalten. Ähnlich sieht es beim Galaxy S9+ aus.

➤ Galaxy S9 und S9+ im ausführlichen Test