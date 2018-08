Galaxy Note 9 hat das beste Handy-Display aller Zeiten

Die Testplattform DisplayMate vergibt für das Display von Samsungs Galaxy Note 9 die Bestnote A+.

Das Display des Galaxy Note 9 erreicht im Test die Bestnote. © Samsung

Das Bildschirm-Testportal DisplayMate hat Samsungs Galaxy Note 9 auf Herz und Nieren getestet und vergibt für das Phablet die Bestnote. „Selbst mit unseren neuen, härteren Standards und neuen Testmethoden, erreicht das Galaxy Note 9 exzellente Ratings in allen Kategorien und verdient sich damit die Note A+“, heißt es im Test-Fazit. Damit erhält das Samsung-Smartphone die beste Note, die von DisplayMate in einem Test je vergeben wurde.

Das Test-Portal beschreibt die Farbdarstellung des OLED-Bildschirms als nahezu perfekt. Das Galaxy Note 9 sei das Smartphone mit der höchsten Farbtreue, das von DisplayMate bislang untersucht wurde. Die Plattform zeigte sich außerdem begeistert vom High Brightness Modus des Note 9. Die Einstellung sei rund 27 Prozent heller und um 32 Prozent kontrastreicher als seinerzeit beim Galaxy Note 8. Der Betrachtungswinkel des Displays schneidet im Test ebenfalls sehr gut ab. Laut DisplayMate hat das Display des Note 9 die Messlatte ein gutes Stück nach oben gehoben. An diesem neuen Standard muss sich nun zukünftig die Konkurrenz messen lassen.

Wir haben das Galaxy Note 9 in einem ersten Hands-On getestet. Was in dem Phablet mit S-Pen steckt, können sie in unserem ausführlichen Test nachlesen.