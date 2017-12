Heute findet die Gruppenauslosung zur Fußball-WM 2018 statt. Hier können Sie den Event live im Web verfolgen.

Vergrößern Fußball-WM 2018: Live-Stream der Gruppenauslosung © istockphoto.com/zentilia

In Moskau wird heute ausgelost, in welchen Gruppen die teilnehmenden Länder in die Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 starten werden. Die Fußball-WM findet vom 14. Juni bis zum 15. Juli 2018 in Russland statt. Titelverteidiger Deutschland hat sich für die Teilnahme an der Endrunde qualifiziert. Neben Russland und Deutschland treten 12 weitere zur UEFA gehörende Länder dazu. Hinzu kommen jeweils fünf Teilnehmer aus Südamerika, Afrika, Asien/Australien und drei Teilnehmer aus Nord-/Mittelamerika und der Karibik.



Die Gruppenauslosung wird vom ZDF ab 16:15 Uhr live im TV übertragen. Sie findet in der Konzerthalle des Kremls in Moskau statt. Wer zu dem Zeitpunkt noch im Büro sitzt, der kann die Auslosung auch über diesen Live-Stream des ZDF im Browser verfolgen.

Theoretisch könnte Deutschland auch in einer Gruppe mit starken Gegnern wie Spanien und England landen, denn die befinden sich in Lostopf 2, während im Lostopf 1 neben dem Gastgeber Russland sortiert nach ihrer Weltranglistenposition (Plätze 1 bis 7) folgende Länder stecken: Deutschland, Brasilien, Portugal, Argentinien, Belgien, Polen und Frankreich.