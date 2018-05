Für nur 10 Euro: Destiny 2 plus weitere Spiele

Beim Humble Monthly erhalten Sie für nur 10 Euro sofort Destiny 2 im Wert von 60 Euro. Und später viele weitere Spiele.

Vergrößern Im Humble Monthly im Juni 2018: Destiny 2

Im Humble Monthly im Juni 2018 erwartet Gamer ein kleiner Leckerbissen: Wer sich das Spielepaket schon jetzt für nur 10 Euro sichert, der kann sofort den Online-Multiplayer-Kracher Destiny 2 von Bungie herunterladen und spielen. Die weiteren Spiele des Humble Monthly im Juni werden spätestens am Freitag, den 1. Juni um 19 Uhr deutscher Zeit enthüllt und stehen ab diesem Zeitpunk dann zum Download bereit.

Im Falle von Destiny 2 erhalten Sie einen Produktschlüssel, mit dem Sie das Spiel bei Blizzards Battle.Net freischalten können, denn nur dort ist die PC-Version spielbar. Die PC-Version von Destiny 2 erschien im Oktober 2017 und damit einige Wochen nach der Playstation-4- und Xbox-One-Version. Wie beim Vorgänger gibt es neben einer klassischen Story-Kampagne auch diverse Online-Modi, in denen man sich gemeinsam gegen Computergegner oder gegen andere menschliche Gegner austoben darf.

Vergrößern Destiny 2 erschien erst im Oktober 2017 für Windows-PCs

Für Gamer, die sich gerne überraschen lassen, ist das Humble Monthly i mmer einen Blick wert. Zu einem festen monatlichen Preis (ab knapp 10 Euro) erhalten die Abonnenten von Humble Monthly immer zu Beginn eines Monats eine große Auswahl an PC-Spielen. In der Regel handelt es sich dabei um Steam-Schlüssel, immer häufiger gibt es aber auch sogenannte Humble Originals, also Spiele, die ihre Premiere über das Humble Monthly feiern.

Das Monats-Abo für Humble Monthly ist ab 12 US-Dollar erhältlich, also nur etwas knapp über 10 Euro. Zu diesem Preis kann das Monats-Abo jederzeit gekündigt werden. Wer sich für mehrere Monate bindet, der erhält das Abo auch für 11,67 US-Dollar/Monat (3-Monats-Tarif), 11,17 US-Dollar/Monat (6-Monats-Tarif) oder gar 11 US-Dollar/Monat (12-Monats-Tarif).

Mit dem Humble Monthly erhält man als Gamer immerhin auch die Gelegenheit, mal einen Blick auf Spiele zu werfen, die man bisher noch nicht auf dem Radar hatte. Und für den Fall, dass man ein Spiel in einem Humble Monthly bereits besitzt, gibt es auch die Möglichkeit, den Steam-Produktschlüssel in Form eines Steam-Geschenks zu erhalten.



Das Humble Monthly im Mai 2018 enthielt folgende Spiele im Gesamtwert von etwa 145 US-Dollar:Kerbal Space Program, Dead Rising 4, Ruiner, Crazy Machines 3, Jalopy, NBA Playgrounds, Knight Club, Running with Rifles und Moon Hunters.

Weitere Infos zum Humble Monthly finden Sie auf dieser Seite.