In unserem neuen Sonderheft Fritzbox Schritt für Schritt 5/2017 zeigen wir, wie Sie den beliebtesten und am weitesten verbreiteten Router Deutschlands ganz einfach nutzen. Jetzt am Kiosk.

Vergrößern Fritzbox Schritt für Schritt 5/2017: Sonderheft jetzt am Kiosk

Die Fritzbox ist der beliebteste und am weitesten verbreitete Router hierzulande. Egal, ob Sie ihn kostenlos vom Anbieter für Ihren Internet- und WLAN-Empfang gestellt bekommen oder sich selbst für ein Wunschmodell entscheiden: In der PC-WELT Fritzbox Schritt für Schritt 5/2017 finden Sie einen patenten Helfer bei allen Aspekten rund um die Fritzbox. Das Heft unterstützt Sie sowohl bei der Auswahl des idealen Modells als auch beim Einrichten Ihres Routers und dem Erweitern durch passendes Zubehör wie Repeater und Telefone. Es führt Sie in bebilderten Anleitungen schrittweise durch die Bedienoberfläche und zeigt Ihnen, wie Sie die Fritzbox für Ihre Erfordernisse einstellen und nach außen absichern. Und es gibt Ihnen Tipps, wie Sie das gesamte Potenzial der Fritzbox ausreizen und zielgerichtet eingreifen, wenn es mit WLAN und Internet einmal haken sollte. Fritzbox Schritt für Schritt 5/2017 - jetzt am Kiosk.

Das sind die Themen im neuen Sonderheft

Fritzbox kennenlernen

Große Marktübersicht mit 14 Fritzboxen



Anschlüsse & Tasten der Fritzbox 7490



Fritzboxen für DSL und Kabel



Die wichtigsten Elemente der Fritzbox-Oberfläche



Passendes Zubehör für Ihre Fritzbox



Fritzbox einrichten

Fritzbox am IP-Anschluss der Telekom einrichten



DSL-Zugang an der Fritzbox konfigurieren



Eine Fritzbox am Kabelanschluss in Betrieb nehmen



WLAN der Fritzbox sicher konfigurieren



Telefone an der Fritzbox anschließen und einrichten



Kindersicherung aktivieren und Filterlisten einstellen



Fritz NAS als zentralen Netzwerkspeicher nutzen



Fritzbox im Alltag nutzen

Einen WLAN-Zugang für Gäste einrichten



So erhöhen Sie die Funkreichweite vom WLAN



Die Funkreichweite Ihrer Schnurlostelefone erhöhen



Fernsehschauen in Ihrem Heimnetzwerk



Telefonbücher anlegen und verwalten



Fritzbox-eigene Anrufbeantworter einrichten



Anrufsperren und Anrufweiterleitungen einrichten



Extrafunktionen der Fritzfon-Telefone nutzen



Faxe mit der Fritzbox senden und empfangen



Über das Internet auf Ihre Fritzbox zugreifen



Fritzbox-Probleme lösen

Fritzbox-Fehler suchen per Diagnosefunktionen



Tipps für die optimale Nutzung der Fritzbox



Das finden Sie auf der DVD

60 Top-Programme für die Fritzbox

35 Video-Clips von AVM

