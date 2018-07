Fritzbox 7590 + Fritz Wlan Repeater 1750 E für 279 Euro

Media Markt verkauft aktuell ein Bundle aus Fritzbox 7590 und dem Fritz WLAN Repeater 1750 E für zusammen 279 Euro. Ein guter Mitnahmepreis.

Vergrößern Fritzbox 7590 + FritzWlan Repeater 1750 E für 279 Euro © Media Markt

Media Markt verkauft aktuell ein Bundle aus Fritzbox 7590 und dem Fritz WLAN Repeater 1750 E für zusammen 279 Euro. Die Fritzbox 7590 allein kostet bei Media Markt 229 Euro. Zu exakt diesem Preis bekommen Sie diese Top-Modell unter den Fritzboxen auch auf Amazon.

Der Fritz WLAN Repeater 1759 E allein kostet aktuell rund 64 Euro bei Amazon. Das ist auch der aktuelle Media-Markt-Preis.

Sie sparen bei diesem Bundle aus Fritzbox 7590 und Fritz Wlan Repeater 1750 E also rund 12 Euro, weil Media Markt noch 1,99 Euro Versandkosten berechnet. Diese zwei Euro können Sie sich sparen, wenn Sie das Bundle in einer Media Markt Filiale abholen - dann sparen Sie also insgesamt rund 14 Euro. Das ist nicht die Welt, aber wer beide Geräte sowie kaufen wollte, kann die Ersparnis jetzt mitnehmen.

Tipp : Auf Amazon wird das Bundle aus Fritzbox 7590 und Fritz WLAN Repeater 1750 E für 279 Euro sogar versandkostenfrei verschickt.



Aufgepasst: Die Fritzbox 7590 unterstützt bereits die kommenden DSL-Tarife mit 250 MBit/s. Für diese Fritzbox steht außerdem bereits das ganz neue Fritz OS 7 zur Installation bereit. Wir haben diese Top-Fritzbox ausführlich getestet, unser Testfazit damals: "Die Fritzbox 7590 bietet die gewohnt üppige Ausstattung und einfache Bedienung, die auch die Vorgänger auszeichnet. Das WLAN-Tempo ist sehr ordentlich, die Transferraten am USB-Anschluss nur durchschnittlich. Wem regelmäßige Firmware-Updates mit neuen Funktionen wichtig sind, hat ohnehin keine Alternative zur Fritzbox. Besitzer einer 7490 können über einen Umstieg nachdenken, wer die 7580 hat, kann dabei bleiben."

