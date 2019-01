Fritzbox 6840 LTE: Update sichert Netzkompatibilität

Panagiotis Kolokythas

AVM hat für Besitzer einer Fritzbox 6840 LTE ein wichtiges Firmware-Update veröffentlicht. Die Details.

AVM liefert für die Fritzbox 6840 LTE ein neues Firmware-Update aus. Die betagte LTE-Fritzbox erhält zwar - im Gegensatz zur Fritzbox 6890 LTE - auch weiterhin kein Update auf FritzOS 7. Dafür findet aber eine Aktualisierung auf FritzOS 6.85 statt. Laut AVM handelt es sich um ein notwendiges Update, welches die Netzkompatibilität sicherstellen soll, nachdem ein Anbieter sein Netz auf QAM64 für den Upload umgestellt hat.

Hier die weiteren Neuerungen laut Veröffentlichungsnotizen

Fritz Hotspot: der WLAN-Gastzugang mit Zusatzfunktionen für Café, Laden oder Praxis (Vorschaltseite)

Reservierung der Datenraten

Erweiterte Smart-Home-Funktionen etc. für Myfritz

Fritz Fon: Neue Startbildschirme und ein Nachtmodus

Ein Plus an Sicherheit und Netzanpassungen

Notwendige Anpassungen an Änderungen in der Netzkonfiguration von Telefonica (O2/E-Plus)

Mit dem Update werden auch diverse Fehler behoben. So konnte es in einigen Fällen nach zu lange bestehenden LTE-Verbindungen dazu kommen, dass kein Internetzugriff mehr möglich war. Ebenfalls behoben wurde ein Bug, durch den sich bei Portfreigaben sporadisch der externe Port änderte. Ein anderer, beseitigter Fehler erlaubte kein Hinzufügen von IPv4-Portfreigaben für Geräte mit IPv4 und IPv6 an Internetanschlüssen ohne IPv6.

Die weiteren Bugfixes

Internet:

Behoben - kein automatisches "Wake on LAN" bei Zugriff aus dem Internet

Behoben - mögliche fehlerhafte Sperre der Internetnutzung durch die Kindersicherung

WLAN:



Behoben - Schwäche in der WPA2-Schlüsselaushandlung bei Nutzung eines WLAN-Uplinks zu einem anderen Router

Sicherheit:



Verbesserung - zusätzliche Bestätigung einer Einstellungsänderung erweitert um DNS-Einstellungen und Setzen auf Werkseinstellung

Verbesserung - Hinweise unter https://avm.de/sicherheit/ im Bereich "Updates erhöhen Sicherheit"

System:



Verbesserung - Stabilität

Weitere Infos und den Download von FritzOS 6.85 für Fritzbox 6840 LTE finden Sie auf dieser Support-Seite bei AVM. Die vollständigen Veröffentlichungsnotizen finden Sie auf dieser Seite.



