Fortnite-Streamer erhält 75.000-Dollar-Spende

Panagiotis Kolokythas

Ein Fortnite-Streamer hat im laufenden Stream eine besonders hohe Geldspende erhalten: 75.000 US-Dollar!

Vergrößern Der Augenblick, als die Spende von 75.000 US-Dollar bestätigt wurde

Eben noch in Geldnöten, dann die große Spende über 75.000 US-Dollar. Genau das ist dem Fortnite-Streamer Exotic Chaotic passiert, wie die Gaming-Site Kotaku berichtet. Exotic Chaotic ist ein Profi-Twitch-Streamer, der sich auf die Übertragung von Fortnite-Partien spezialisiert hat. Twitch-Star Ninja verdiente damit im vergangenen Jahr stolze 10 Millionen US-Dollar, wie kürzlich bekannt wurde.

Bei Exotic Chaotic verlief das Jahr finanziell nicht so erfreulich. Darüber beklagte er sich auch leise und nachdenklich in einem laufenden Stream kürzlich. Das hörte jemand, hatte Mitleid und überwies 75.000 US-Dollar per Paypal. Hier ist das Video, in dem die Reaktion von Exotic Chaotic in dem Augenblick zu sehen ist, in dem Paypal den Eingang des Geldes bestätigte.

Offenbar handelt es sich um die bisher höchste Einzelspende, die ein Twitch-Streamer bis dato erhalten hat. Zunächst dachte Exotic Chaotic es wäre ein Scherz und/oder Fake. Ein Blick auf sein Paypal-Konto brachte dann aber den Beweis, dass tatsächlich jemand eine solch hohe Spende geleistet hatte.

Bei dem noblen Spender handelt es sich übrigens um einen anderen Profi-Twitch-Streamer namens KingMascot, der mit Exotic Chaotic befreundet ist. KingMascot muss sich um Geld keine Sorgen machen, wie es heißt, weil er zu einem frühen Zeitpunkt in Bitcoin investiert hatte. Als er von den Geldnöten seines Freundes hörte, wollte er helfen und überwies die großzügige Spende.

Mit dem Geld will Exotic Chaotic die Belastung seiner Freundin reduzieren, die regulär Vollzeit arbeitet und ihn damit finanziell in seinem Dasein als Fortnite-Streamer unterstützt. Hinzu kommt, dass das Paar einen vierjährigen Sohn hat und damit die finanzielle Absicherung umso wichtiger ist. "Ich schulde ich es ihr und meinem vierjährigen Sohn, dieses Geld für die Zukunft zu schützen und zu vermehren", so Exotic Chaotic.

Auch interessant: Anthem - Streamer bricht NDA und verliert Origin-Bibliothek