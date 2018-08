Fortnite: Kostenloser Tanz für mehr Sicherheit

Epic Games schenkt allen Spielern, die die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren, einen Tanz für Fortnite.

Vergrößern Mit einem neuen Emote will Epic Games Fortnite-Spieler zur Aktivierung der 2FA motivieren. © fortnite.com

Die Authentifizierung mit zwei Faktoren (2FA) bietet viele Vorteile, denn allein mit dem Benutzernamen und Passwort können sich Hacker nicht mehr in den eigenen Account einloggen. Stattdessen wird ein Code benötigt, der per App, SMS oder E-Mail verschickt und beim Einloggen abgefragt wird. Für viele Nutzer ist dieser zusätzliche Schritt jedoch zu unbequem. Hersteller Epic Games will die Millionen Spieler von Fortnite nun mit einer ungewöhnlichen Aktion zur Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung bewegen: Wer die 2FA einschaltet, erhält das Boogie-Down-Emote kostenlos nach dem nächsten Einloggen.

Die Aktivierung der 2FA ist im Falle von Fortnite sehr einfach, dazu muss einfach die Webseite Fortnite.com/2FA angesteuert werden. Dort kann die Zwei-Faktor-Authentifizierung auf der linken Seite unter „Passwort und Sicherheit“ eingeschaltet werden. Jedes unbekannte Gerät muss sich fortan mit Benutzername, Passwort und einem automatisch per Mail verschickten Code authentifizieren. Wer nicht auf E-Mail zurückgreifen möchte, kann alternativ Authentifizierungs-Apps wie Google Authenticator, LastPass Authenticator, Microsoft Authenticator oder Authy hierfür nutzen. Bleibt zu hoffen, dass die Aktion viele Fortnite-Spieler dazu motivieren kann, ihren Account besser abzusichern.

