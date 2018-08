Google entdeckte eine kritische Sicherheitslücke im Android-Installer für das Spiel Fortnite und informierte den Hersteller. Epic Games hat die Lücke geschlossen und ein Update bereitgestellt, doch das Spielestudio ist sauer auf Google.

Vergrößern Fortnite: Google entdeckt Sicherheits-Lücke im Android-Installer © Epic Games

Epic Games stellt die Android-Version von Fortnite Battle Royale bekanntlich nicht über Google Play zum Download bereit, sondern als APK-Datei direkt von seiner Webseite. Doch Mitte August 2018 entdeckten Google-Mitarbeiter eine Sicherheitslücke in dem Fortnite-Installer, der das eigentliche Spiel Fortnite herunterlädt und installiert. Google informierte Epic Games, das rasch die Lücke schloss und eine neue Version des Installers (mindestens Version 2.1.0) binnen 48 Stunden zum Download bereitstellte. Dieses Update installieren Sie, indem Sie den Fortnite Installer aktualisieren. Danach sollte die Lücke geschlossen sein.



Doch es ist völlig unklar, auf wie vielen Android-Geräten noch die alte Version des Installers installiert ist. Diese fehlerhafte Version können Angreifer dafür ausnutzen, um statt dem echten Fornite eine andere manipulierte Datei auf fremde Androiden herunterzuladen und damit dort weitreichende Rechte zu erlangen. Ob die Sicherheitslücke tatsächlich schon ausgenutzt wird, ist allerdings unbekannt.



Epic Games ist darüber verärgert, dass Google die Sicherheitslücke so schnell publik gemacht hat und viele Nutzer den Installer vielleicht noch nicht aktualisiert haben. Epic Games hatte Google gebeten wenigstens 90 Tage lang Schweigen über die Lücke zu bewahren, damit Epic Games die Lücke in Ruhe schließen und alle betroffenen Anwender das Update installieren können. Doch Google dachte gar nicht daran und setzte Epic Games damit unter Zugzwang. Offensichtlich ein Retourkutsche dafür, dass Epic Games das populäre Spiel nicht über Google Play anbietet und Google somit nicht an dem populären Spiel mitverdient.

Sie können sich den Installer für Fortnite Mobile für Android hier kostenlos herunterladen.

Hinweis: Fortnite für Android ist zum Start nur als Beta verfügbar. Interessenten müssen sich für die Teilnahme an der Beta anmelden und erhalten dann eine Mail mit der Einladung zur Teilnahme. Die Beta ist unter anderem für folgende Geräte verfügbar: Samsung Galaxy: S7 / S7 Edge, S8 / S8+, S9 / S9+, Note 8, Note 9, Tab S3, Tab S4 Google: Pixel / Pixel XL, Pixel 2 / Pixel 2 XL, Asus: ROG Phone, Zenfone 4 Pro, 5Z, V; Essential: PH-1; Huawei: Honor 10, Honor Play, Mate 10 / Pro, Mate RS, Nova 3, P20 / Pro, V10; LG: G5, G6, G7 ThinQ, V20, V30 / V30+ Nokia: 8 OnePlus: 5 / 5T, 6; Razer: Phone; Xiaomi: Blackshark, Mi 5 / 5S / 5S Plus, 6 / 6 Plus, Mi 8 / 8 Explorer / 8SE, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Note 2; ZTE: Axon 7 / 7s, Axon M, Nubia / Z17 / Z17s, Nubia Z11.

