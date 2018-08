Fortnite für Android nicht über den Play Store erhältlich?

Mit einer Umgehung des Play Store will Epic Games bei der Android-Version von Fortnite offenbar Gebühren sparen.

Das kostenlose Battle-Royale-Spiel Fortnite ist auf PC, iOS und Konsole sehr populär. Im Mai kündigte Epic Games eine Umsetzung für Android-Mobilgeräte an, die im Sommer erscheinen sollte. Für jedermann steht Fortnite Mobile jedoch nicht sofort zur Verfügung. Laut XDA-Developers soll das Spiel zeitexklusiv für das Samsung Galaxy Note 9 erscheinen, welches am 9. August enthüllt werden soll. Darüber hinaus hat die Seite herausgefunden, dass Fortnite Mobile wohl nicht über den Google Play Store vertrieben werden soll. Im Quellcode der Mobil-Webseite von Fortnite findet sich eine Anleitung zum Download des Spiels auf Android-Geräte.

Die noch nicht öffentliche Anleitung beschreibt den Download über den Browser des Smartphones. Dazu sollen die Nutzer Sicherheitswarnungen übergehen, die durch den Download aus unbekannten Quellen hervorgerufen werden. Möglicherweise will Epic Games dadurch die Gebühren für ein Angebot im Play Store umgehen. Unter iOS macht der Hersteller nach Angaben von Analysten einen Umsatz von zwei Millionen US-Dollar - pro Tag. Davon müssen jedoch 30 Prozent an Apple abgeführt werden. Diese Gebühren will Epic Games bei der Android-Version offenbar einsparen, indem das Spiel nicht über den Play Store von Google vertrieben wird.

