Fortnite: Closed-Beta für alle Android-Nutzer gestartet

Die geschlossene Beta von Fortnite Mobile bleibt ab sofort nicht mehr nur Besitzern des Galaxy Note 9 vorbehalten.

Vergrößern Fortnite Mobile startet in die erweiterte Closed-Beta-Phase. © Epic Games

Als Promo-Kooperation für Samsungs Galaxy Note 9 konnten in den vergangenen Tagen nur Besitzer des neuen Flaggschiffs an der geschlossenen Beta-Phase für Fortnite Mobile teilnehmen. Diese Beschränkungen kippt Entwickler Epic Games in dieser Woche. Ab sofort dürfen auch Nutzer anderer Android-Smartphones mitmachen. Die Bewerbung um einen der Beta-Zugänge, ist über die Epic-Games-Website möglich . Nach der Eingabe der Kontaktdaten, der E-Mail-Adresse und des Fortnite-Spielernamens (falls bereits vorhanden) heißt es schließlich warten. Mit etwas Glück flattert wenig später eine Einladung zur Closed-Beta ins E-Mail-Postfach.

Da Fortnite Mobile nicht offiziell im Google Play Store gelistet wird, erfolgt der Download des Spiels über eine APK-Datei. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation liefert Entwickler Epic Games in der Bestätigungs-E-Mail zur geschlossenen Beta-Phase. Wichtig: Um am Test teilnehmen zu können, darf das Smartphone nicht gerootet sein.

Die nötigen Hardware-Anforderungen für Fortnite Mobile werden laut Entwickler aktuell von folgenden Smartphones erfüllt:

Samsung Galaxy: S7 / S7 Edge, S8 / S8+, S9 / S9+, Note 8, Note 9, Tab S3, Tab S4

Google: Pixel / Pixel XL, Pixel 2 / Pixel 2 XL

Asus: ROG Phone, Zenfone 4 Pro, 5Z, V

Essential: PH-1

Huawei: Honor 10, Honor Play, Mate 10 / Pro, Mate RS, Nova 3, P20 / Pro, V10

LG: G5, G6, G7 ThinQ, V20, V30 / V30+

Nokia: 8

OnePlus: 5 / 5T, 6

Razer: Phone

Xiaomi: Blackshark, Mi 5 / 5S / 5S Plus, 6 / 6 Plus, Mi 8 / 8 Explorer / 8SE, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi

Mix 2S, Mi Note 2

ZTE: Axon 7 / 7s, Axon M, Nubia / Z17 / Z17s, Nubia Z11

Nachdem aktuell noch Bugs behoben werden, ist Fortnite Mobile in Zukunft außerdem mit folgenden Geräten kompatibel: