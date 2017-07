Forschung: Neue 3D-Fernseher ohne Brille

Eine neue Technologie namens Home3D könnte 3D-Filmen im Heimbereich zu einem Revival verhelfen.

Vergrößern Home3D ermöglicht 3D-Inhalte ohne störende Brille.

Das zum MIT gehörende Computer Science and Artificial Intelligence Lab (CSAIL) hat eine neue Methode erforscht, mit der 3D-Kinofilme auch ohne entsprechende Brille angeschaut werden können. Im Gegensatz zu bereits bekannten Techniken, die ebenfalls ohne Brille funktionieren, konnten dabei zahlreiche Nachteile ausgemerzt werden. Darüber hinaus werden keine neuen Filmpublikationen benötigt. Stattdessen werden bereits existierende 3D-Filme so konvertiert, dass sie mit neuartigen Automultiscopic Displays kompatibel sind.

Vergrößern 3D-Brillen werden von vielen Menschen als störend wahrgenommen. © 3dvisionlive.com

Bislang konnten diese Bildschirme noch keine stereoskopischen 3D-Inhalte darstellen. Die neu entwickelte Technik namens Home3D nutzt eine Grafikeinheit, wie sie in der Xbox One oder PlayStation 4 verbaut ist, um die Inhalte kompatibel zu machen. Theoretisch könnten auch die in Smart TVs, Blu-ray-Playern und Geräten wie Chromecast enthaltenen Chips die Konvertierung übernehmen. Mit Home3D lässt sich darüber hinaus auch der Tiefeneffekt regulieren, zudem würde der Blickwinkel keine so große Rolle spielen wie bei bislang verfügbaren 3D-TV-Geräten.

Die hohe Verbreitung von 4K-TV-Geräten könnte der Technik ebenfalls helfen, da die hohe Auflösung dazu genutzt werden kann, kleine Details und Schärfe trotz Konvertierung zu maximieren. Die neue Technik ist jedoch noch weit von einer Marktreife entfernt. TV-Hersteller und Filmemacher könnten dennoch interessiert an der Rückkehr von 3D-Inhalten in das heimische Wohnzimmer sein. In den letzten Jahren erschienen immer weniger Geräte, die stereoskopisches 3D per aktiver oder passiver Brille unterstützen. Möglicherweise steht hier ein Revival bevor.

