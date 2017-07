Flugverbotszonen: Deutsche Flugsicherung bringt Drohnen-App

Die kostenlose Drohnen-App zeigt Regelungen auf und warnt vor Flugverbotszonen.

Vergrößern Die DFS-DrohnenApp steht kostenlos für iOS und Android bereit. © dfs.de

Piloten von Flugdrohnen müssen sich an viele Regelungen halten. Die neue Luftverkehrsordnung, die im April 2017 durch das Bundesverkehrsministerium erlassen wurde, sieht beispielsweise Flugverbotszonen vor, in denen private Drohnen nicht abheben dürfen. Die kostenlose DFS-DrohnenApp der Deutschen Flugsicherung für iOS und Android soll Fliegern bei der Planung helfen. Die Software informiert darüber hinaus über geltende Regeln und Vorschriften in Deutschland.

Nach der Registrierung eines Kontos sowie der Aktivierung der Ortungsdienste auf dem Smartphone oder Tablet zeigt die App an, in welchen Regionen das Abheben erlaubt bzw. verboten ist. Einschränkungen gelten beispielsweise über Krankenhäusern, Flughäfen oder Energieanlagen. Für jede Region Deutschlands zeigt die DFS-DrohnenApp geltende Regelungen an. Ein Logbuch hält bereits absolvierte Flüge fest.

