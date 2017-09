Fitbit Ionic: Smartwatch mit 4 Tagen Akkulaufzeit ab 1.10. erhältlich

Fitbit verkauft die Smartwatch Fitbit Ionic ab dem 1. Oktober. Ihr Akku soll mit einer Aufladung vier Tage durchhalten.

Bereits Ende August hatte Fitnesstracker-Spezialist Fitbit hat seine neue Smartwatch vorgestellt: Die Fitbit Ionic. Die smarte Uhr besitzt ein Aluminiumgehäuse mit einem Touchscreen aus Corning Gorilla Glass 3. Der 29 x 21 mm große 1,42-Zoll-Farb-Touchscreen ist leicht gewölbt. Die Bildschirmauflösung soll 348 x 250 Pixel betragen. Dank einer Helligkeit von 1000 Nit soll sich die Uhr auch im direkten Sonnenlicht problemlos ablesen lassen. Am rechten Rand befinden sich zwei Bedienknöpfe, am linken Rand hat Fitbit einen weiteren Button angebracht.

Den Kontakt zu ihrer Umwelt hält die Uhr via WLAN und Bluetooth. Ein GPS-Sensor ist ebenfalls verbaut. Neben GPS wird auch das russische Glonass unterstützt.

Der Bildschirm zeigt die aktuelle Uhrzeit, den Puls, die zurückgelegte Strecke (bei Laufen und Radfahren) beziehungsweise die Anzahl der Schritte, die gestoppte Zeit, Workouts, Musik-Playlists und Nachrichten an. Eingehende Nachrichten lassen sich von Fitbit Ionic aus aber nicht beantworten. Die erfassten Daten können wie gehabt in der Fitbit-App für iOS und Android angezeigt und ausgewertet werden.

Die Uhr ist wasserdicht und kann auch beim Schwimmen getragen werden. Dann zeichnet sie auch die geschwommene Strecke auf.

Bei der Erfassung der Körperwerte hat Fitbit mehr oder weniger ein Heimspiel. Das Unternehmen betont denn auch, dass es seinen Pulsmesser weiter verbessert habe und dieser noch genauer anzeigen soll. Ein weitere Sensor an der Unterseite der Fitbit Ionic soll auch die Sauerstoffsättigung im Blut des Trägers messen. Die Schlafqualität soll die Ionic ebenfalls erfassen und dabei auf Atemaussetzer hinweisen.

Akkulaufzeit

Wichtig ist die Akkulaufzeit: Fitbit verspricht, dass der Akku mit einer Aufladung vier Tage durchhalten soll, wenn die Position nicht aufgezeichnet wird. Natürlich abhängig vom Nutzungsverhalten. Mit durchgehend aktiviertem GPS reduziert sich die Akkulaufzeit aber auf zehn Stunden. Das reicht dann aber immerhin für eine Tageswanderung.

Apps

Die Ionic zeigt die Apps in der Fitbit App Gallery an. Mit Fitbit Coach ist beispielsweise eine Workout-App, die als „Personal Trainer“ fungieren soll, auf der Ionic vorinstalliert. Fitbit will außerdem Audio-Programme für Läufer und Walker nachliefern und auch ein „Gesundheitsprogramm“ für die Ionic entwickeln. Von den Kooperationspartnern Strava, Starbucks, Pandora und Accuweather sollen Apps vorinstalliert sein (wobei die US-amerikanische Wetterapp Accuweather für Deutschland erfahrungsgemäß keine ganz so exakten Wettervorhersagen liefert). Pandora ist für Fitbit als Musiklieferant besonders wichtig. Die Ionic besitzt nämlich einen 2,5 GB großen internen Speicher für Lieder. Für die diversen Apps greift Fitbit auch auf seine Aufkäufe der letzten Zeit zurück, beispielsweise auf Pebble oder Coin.

Mit Fitbit Pay hat Fitbit sogar eine eigene Bezahlplattform entwickelt. Das Bezahlen erfolgt via NFC und soll ohne gekoppeltes Smartphone funktionieren. Fitbit hat Kooperationen mit Kreditkartenunternehmen wie AMEX, MasterCard und Visa geschlossen.



Auf der Ionic sollen sich auch Drittanbieter-Apps installieren lassen. Fitbit will dafür eine App-Plattform bereitstellen. Womit wir beim Betriebssystem sind: Die Fitbit Ionic läuft nämlich mit dem neuen Fitbit OS, das für alle künftigen Fitbit-Smartwatches die Softwarebasis bilden soll. Das nötige SDK für App-Entwickler stellt Fitbit zur Verfügung.

Fitbit bietet die Ionic in den Farben Silber, Grau und Orange an. Dazu gibt es unterschiedliche Armbänder.

Fitbit verkauft die Ionic für 299,95 Dollar beziehungsweise 349,95 Euro ab dem 1. Oktober 2017. Zum Vergleich: Die Preise für die Apple Watch, mit der sich die Fitbit Ionic vergleichen lassen muss, beginnen bei 319 Euro.



Sie können die Fitbit Ionic hier für 349,95 Euro vorbestellen. Die Auslieferung soll in ein bis zwei Wochen erfolgen. Für die Armbänder ruft Fitbit je nach Ausführung unterschiedliche Preise auf: 29,95 Dollar/29,95 Euro für ein Sportband und 59,95 Dollar/59,95 Euro für das Lederarmband.

