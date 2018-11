Firefox 64 bekommt Task-Manager für Webseiten und Erweiterungen

Mozilla baut in Firefox 64 einen Task-Manager für Webseiten ein. Er zeigt an, wie sehr die geöffneten Webseiten und benutzten Erweiterungen Firefox beanspruchen.

Vergrößern So soll der neue Task-Manager aussehen. © soeren-hentzschel.at

Mozilla will in der nächsten Firefox-Version, also in Firefox 64, einen Task-Manager für Webseiten einbauen. Dieser Task-Manager soll dem Benutzer anzeigen, welche Webseiten und Erweiterungen Firefox besonders beanspruchen beziehungsweise ob die einzelnen Webseiten korrekt laden. In Firefox 65 will Mozilla diesen Task-Manager dann noch weiter ausbauen. Das schreibt der Webentwickler Sören Hentzschel, der Mozilla Repräsentant (Alumnus) ist und regelmäßig über Neuentwicklungen bei Firefox berichtet.

Bereits jetzt bietet Firefox ein Tool, das zu jeder geöffneten Webseite anzeigt, ob sie korrekt läuft. Dazu müssen Sie „about:performance“ in die Adresszeile von Firefox eingeben. Zudem kann man sich damit zu jeder geöffneten Webseite auch Details wie zum Beispiel die CPU-Belastung und die Prozesse anzeigen lassen.

Diese Darstellung hält Hentzschel jedoch für zu versteckt, wenig ansprechend und wenig aussagekräftig. Der Task-Manager ab Firefox 64 soll deshalb about:performance ersetzen und im Hauptmenü (rechts oben in der Menüleiste von Firefox) unter „Sonstiges“ über einen Mausklick leichter erreichbar sein. Er soll außerdem auch den Ressourcenverbrauch von Erweiterungen anzeigen.

Die bisher etwas schwer verständlichen Informationen sollen einer „leicht verständlichen Spalte für den Energieverbrauch“ weichen. Eine eingängige Kategorisierung soll die Werte auf den ersten Blick verständlich machen. Zudem soll eine neue Spalte, die aber erst mit Firefox 65 dazu kommt, den Speicherverbrauch jeder Webseite beziehungsweise jeder Erweiterung anzeigen. Per Mausklick kann man dann jede Webseite schließen und jede Erweiterung im Add-on Manager deaktivieren oder deinstallieren.

Weitere geplante Verbesserungen betreffen den Zugriff von Tabs auf die JavaScript-Engine und die Integration von Energie-Verbrauch- und Speicherbedarf-Anzeige in das Panel, das nach einem Klick auf das Info-icon links von der Adresszeile erscheint.

