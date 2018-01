Firefox 58 zum Download: Deshalb lohnt sich das Update

Firefox 58 ist verfügbar. Die zweite Quantum-Version von Firefox bringt einige Neuerungen und Verbesserungen. Das Update lohnt.

Vergrößern Firefox Quantum 58 steht zum Download bereit

Firefox Quantum 58 steht in den Startlöchern und kann ab sofort hier über die PC-WELT Download-Datenbank heruntergeladen und installiert werden. Über die in Firefox integrierte Autoupdate-Funktion ist die neue Version noch nicht erhältlich. Das wird sich aber in Kürze ändern. Dann werden auch die offiziellen Veröffentlichungsnotizen mit allen Neuerungen und Verbesserungen veröffentlicht werden.

Firefox Quantum 58 löst die im Dezember 2017 erschienene erste Quantum-Version 57 ab, die bereits eine deutliche Leistungssteigerung brachte. Und Firefox Quantum 58 wird noch einmal deutlich schneller bei der Anzeige von Websites, denn enthalten ist der auf WebAssembly basierende Compiler, der schon mit der Kompilierung startet, obwohl noch weitere Teile der Webseite nachgeladen werden.

Die neue Version kann damit nicht nur Websites schneller rendern und anzeigen dank Off-Main-Thread Painting (OMTP), sondern beschleunigt auch das Laden von Websites über den neuen JavaScript Start-Up Bytecode Cache (JSBC). Die mit Firefox 56 eingeführte integrierte Screenshot-Funktion wird ebenfalls verbessert, denn nun lassen sich Screenshots auch direkt in die Zwischenablage kopieren. Außerdem funktioniert die Screenshot-Funktion jetzt auch im privaten Surfmodus.

Zu den weiteren Neuerungen gehört die Möglichkeit, die Autoausfüllen-Funktion auch für Kreditkarten-Daten verwenden zu können. Außerdem informiert Firefox den Nutzer, sobald eine Erweiterung die Suchmaschine verändert oder die Seite, die beim Öffnen eines neuen Tabs angezeigt wird. Der Stub-Installer von Firefox kann nun auch unterbrochene Downloads neuer Installationsdateien von Firefox fortführen.

Zu guter Letzt: Mit Firefox 58 wird auch ein 15 Jahre alter Bug behoben, der bisher verhinderte, dass Inhalte mit Shift + Mausrad horizontal gescrollt werden konnte.



Download: Firefox Quantum Version 58