Firefox 53.0.3 behebt zwei fiese Bugs

Das neueste Wartungsupdate für den Mozilla-Browser behebt einige Bugs und Programmierfehler.

Vergrößern Firefox ist in einer neuen Version erhältlich. © Mozilla

Nur wenige Wochen nach dem Release von Firefox 53 wurde nun ein weiteres kleines Wartungsupdate veröffentlicht . Das Browser-Update in Version 53.0.3 behebt mehrere Fehler. So führte ein Bug in Firefox 53 bei einigen PC-Nutzer für einen erhöhten Leistungsverbrauch. Zu Abstürzen kam es zudem bei Verwendung eines Proxy-Servers in Verbindung mit NTLM-Authentifikation. Beide Fehler werden mit dem aktuellen Update behoben. Die neue Browser-Version läuft damit insgesamt stabiler.

Mit Firefox 53 widmet sich Entwickler Mozilla vor allem den Themen Design und Benutzerführung. Für mehr Stabilität wurde zudem der Compositor zur Darstellung von Webseiten im Rahmen von Projekt Quantum in einen eigenen Prozess ausgelagert. Das neueste Update können Sie über folgende Links downloaden.

Download: Firefox 53.0.3 für Windows / Firefox 64-bit

Download: Firefox 53.0.3 für Linux / 64-bit

Download: Firefox53.0.3 für MacOS

Die besten Browser-Plugins für Firefox, Chrome & Co.