Fire-Tablets für Prime-Mitglieder stark reduziert

Bei Amazon sind aktuell für Prime-Mitglieder diverse Fire-Tablets günstiger erhältlich. Ein Überblick über die Angebote.

Vergrößern Fire-Tablets aktuell günstiger für Amazon Prime Kunden © Amazon

Aktuell bietet Amazon einige Fire-Tablet-Modelle für Prime-Mitgliedern mit einem kräftigen Extra-Rabatt an. So ist das Fire 7 für alle Nutzer für 59,99 Euro statt 69,99 Euro erhältlich und Prime-Mitglieder erhalten beim Kauf des Produkts am Ende des Bestellvorgangs einen Rabatt von zusätzlichen 15 Euro. Damit kostet das Fire 7 aktuell für Prime-Mitglieder nur 45,99 Euro statt 69,99 Euro.

Das Fire HD 8 kostet derzeit für Prime-Mitglieder ab 69,99 Euro statt ab 89,99 Euro (Angebotspreis für den Rest) und ab 109,99 Euro (unverbindliche Preisempfehlung). Beim Fire HD 8 Kids Edition reduziert sich der Preis für Prime-Mitglieder auf mindestens 89,99 Euro statt mindestens 139,99 Euro (UVP).

Das 7-Zoll-Modell Fire 7 (2017) besitzt ein im Vergleich zum Vorgänger verbessertes 7-Zoll-IPS-Display mit höherem Kontrast, ist schneller, dünner und leichter. Die Akkulaufzeit gibt Amazon mit bis zu 8 Stunden an. Der 8 Gigabyte große interne Speicher kann um bis zu 256 Gigabyte erweitert werden. Das acht Zoll große HD-Display beim Fire HD 8 (2017) kann mehr als eine Million Pixel anzeigen. Im Gerät steckt ein Quadcore-Prozessor. Auch bei diesem Modell kann der zur Verfügung stehende Speicher - beim günstigsten Modell sind es 16 Gigabyte - um bis zu 256 Gigabyte erweitert werden. Die Akkulaufzeit gibt Amazon mit bis zu 12 Stunden an

Das Angebot gilt - wie bereits erwähnt - ausschließlich für Prime-Mitglieder. Wer noch kein Mitglied ist, kann hier eine 30-Tage-Test-Mitgliedschaft bei Amazon Prime abgreifen und dann entscheiden, ob er für Prime wirklich zahlen möchte. Amazon Music Unlimited ist derzeit für Prime-Mitglieder ebenfalls besonders günstig: Für 99 Cent dürfen Sie den Dienst 4 Monate lang nutzen.