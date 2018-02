Final Fantasy XV (PC): Benchmark zum Download

Der Final Fantasy XV Windows Benchmark ist verfügbar. Außerdem ist die PC-Version des Rollenspiels nun vorbestellbar.

Vergrößern Final Fantasy XV Windows Benchmark © Square Enix

Mit dem Final Fantasy XV Windows Benchmark (etwa 3,4 GB) können Windows-Nutzer die Leistung ihres Rechners überprüfen. Vorausgesetzt wird eine 64-Bit-Version von Windows. Außerdem bietet Square Enix neben den Benchmark-Download auf dieser Seite auch noch Optimierungstipps, damit die später erscheinende Windows-Umsetzung des Rollenspiels Final Fantasy XV möglichst flüssig auf dem Rechner läuft.

Der Final Fantasy XV Windows Benchmark ist nicht spielbar, sondern es läuft selbstständig eine Demo ab. Am Ende wird ein Wert von zwischen 0 und 12000 (und mehr) Punkten ermittelt. Je höher der Wert, desto besser und flüssiger wird die PC-Version von FF XV auf dem Rechner laufen. Wenn der PC nur 2.000 bis 2.500 Punkte erreicht, dann ist das Spiel gerade noch mit niedrigsten Einstellungen spielbar. Für eine Standard-Leistung sollten mindestens 3.000 bis 4.500 Punkte erreicht werden.



Final Fantasy XV Windows Edition wird am 6. März erscheinen und hat hohe Systemanforderungen. Wer das Spiel in 4K auf seinem Rechner genießen möchte, der sollte 155 Gigabyte freien Festplattenspeicherplatz einkalkulieren (wir berichteten). Ein neuer Rekord übrigens, denn kein anderes Spiel benötigt derzeit so viel Platz auf der Festplatte. Wer das Spiel in 4K und mit HDR spielen möchte, muss außerdem Windows 10 (64-Bit) mit dem „Fall Creators Update“ verwenden. Wem 1080p oder gar 720p genügen, der kann das Spiel auch unter Windows 7 oder Windows 8.1 spielen. Die Systemanforderungen sinken dann, allerdings werden auch bei diesen Versionen des Spiels über 100 Gigabyte Festplattenspeicherplatz benötigt.

Auf Steam, Origin und im Windows Store ist Final Fantasy XV Windows Edition ab sofort vorbestellbar. Je nachdem, wo das Spiel vorbestellt wird, erhält man unterschiedliche Boni. Im Windows Store bekommen Spieler als Bonus den „FFXV: Battlepack“. Dieses Paket bietet unter anderem Dotanuki, ein elegantes, von einem Meisterschmied gefertigtes Schwert, das mit jedem Schlag die Abwehr der Gegner verringert. Außerdem sind 10 Phönixfedern und 10 Elixiere enthalten.

Steam-Vorbesteller erhalten als Bonus den „FFXV: Modepack“, welches eine Auswahl an Kleidung für den Protagonisten Noctis bietet. Jedes dieser Kleidungsstücke verbessert die Werte des Helden. Und Origin-Vorbesteller erhalten schließlich das „FFXV: Regalia-Dekopack“, welches Sticker für das Fahrzeug Regalias enthält, mit dem man im Spiel herumfahren darf.