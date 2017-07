FBI warnt vor smartem Kinderspielzeug

In einer öffentlichen Mitteilungen warnt das FBI Eltern vor smarten Spielzeugen im heimischen Kinderzimmer.

Vergrößern Smarte Spielzeuge bereiten Datenschützern Sorgen. © Smart Toy

Das FBI hat in dieser Woche eine öffentliche Warnung an Eltern herausgegeben . Darin weist das Federal Bureau of Investigation auf smarte Spielzeuge hin, die zunehmend Verbreitung finden. In ihnen sind Sensoren, Mikrofone, GPS, Kameras und Speicher-Komponenten verbaut, die Informationen erfassen und ihr Verhalten aufgrund der Interaktion mit den Kindern anpassen. Sie sind lernfähig und genau dafür brauchen sie sehr viele Informationen.

Laut dem FBI nehmen einige der Spielzeuge beispielsweise mit einem Mikrofon Gespräche auf. In diesen Gesprächen könnten der Name des Kindes, die Schule und Vorlieben sowie Abneigungen erfasst werden. Die Tatsache, dass Kinder diesen Spielzeugen im Gespräch viele persönliche Informationen verraten und die Fähigkeit dieser Spielzeuge, sich mit dem Internet zu verbinden, machen vielen Datenschützern Sorgen. Die gesammelten Informationen sowie aufgenommene Videos und Bilder oder der GPS-Standort könnten für Eltern und Kinder zu einer ernsten Gefahr werden.

Das FBI rät besorgten Eltern, die Datenschutzerklärungen der Spielzeugfirmen genau zu lesen und online nach Schwachstellen in den Spielzeugen zu suchen, die eventuell bereits durch Experten aufgedeckt wurden. Eltern sollten zudem wissen, wo die durch das Spielzeug aufgenommenen Daten gespeichert werden. Laut dem FBI sollten Eltern die smarten Spielzeuge außerdem nur in vertrauenswürdigen WLAN-Netzen benutzen.

Regelmäßige Firmware-Updates für die Spielzeuge seien ebenfalls hilfreich. Eltern sollten ihre Kinder weiterhin beim Umgang mit den Spielzeugen beobachten und die Geräte komplett ausschalten, wenn der Nachwuchs nicht damit spielt. Unabdingbar seien zudem starke Passwörter und Vorsicht beim Ausfüllen von Account-Formularen. Hier sollten wirklich nur die nötigsten Informationen angegeben werden.

