Far Cry 5: Ubisoft verrät PC-Systemanforderungen

Publisher Ubisoft hat heute die Systemanforderungen für die PC-Version des Actiontitels Far Cry 5 veröffentlicht.

Vergrößern Far Cry 5 erscheint am 27. März. © Ubisoft

Am 27. März 2018 veröffentlicht Ubisoft mit Far Cry 5 die neueste Episode des Action-Franchise. Im Open-World-Titel verschlägt es die Spieler ins US-amerikanische Hope County, Montana. Die Gegend wurde von einem Kult religiöser Fanatiker übernommen. Nun liegt es am Protagonisten von Far Cry 5, in Hope County wieder Recht und Ordnung zu schaffen. Neben Playstation 4 und Xbox One erscheint Far Cry 5 auch für den PC. Ubisoft hat heute die Systemanforderungen für unterschiedliche Konfigurationen bekannt gegeben :

Minimale Konfiguration:

Betriebssystem: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit ausschließlich)

Prozessor: Intel Core i5-2400 mit 3,1 GHz oder AMD FX-6300 mit 3,5 GHz oder vergleichbar

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 670 oder AMD R9 270 (2GB VRAM mit Shader Model 5.0 oder besser)

Arbeitsspeicher: 8 GB

Auflösung: 720p

Video Preset: Niedrig

Empfohlene Konfiguration (60 FPS):

Betriebssystem: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit ausschließlich)

Prozessor: Intel Core i5-2400 mit 3,1 GHz oder AMD FX-6300 mit 3,5 GHz oder vergleichbar

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 670 oder AMD R9 270 (2GB VRAM mit Shader Model 5.0 oder besser)

Arbeitsspeicher: 8 GB

Auflösung: 1080p

Video Preset: Hoch

4K 30 FPS Konfiguration:

Betriebssystem: Windows 10 (64-bit ausschließlich)

Prozessor: Intel Core i7-6700 mit 3,4 GHz oder AMD Ryzen 5 1600X mit 3,6 GHz oder vergleichbar

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1070 oder AMD RX Vega 56 (8GB VRAM mit Shader Model 5.0 oder besser)

Arbeitsspeicher: 16 GB

Auflösung: 2160p

Video Preset: Hoch

4K 60 FPS Konfiguration:

Betriebssystem: Windows 10 (64-bit ausschließlich)

Prozessor: Intel Core i7-6700K mit 4,0 GHz oder AMD Ryzen 7 1700X mit 3,4 GHz oder vergleichbar

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1080 SLI oder AMD RX Vega 56 CFX (8GB VRAM mit Shader Model 5.0 oder besser)

Arbeitsspeicher: 16 GB

Auflösung: 2160p

Video Preset: Hoch/Ultra

Unterstützte NVIDIA-Karten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung:

Unterstützte AMD-Karten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung:

