Far Cry 4 als Geschenk für neue PS-Plus-Abonnenten

Wer bis zum 12. Februar ein Abo für PlayStation Plus abschließt, erhält als Dankeschön den Ego-Shooter Far Cry 4 für PS4.

Vergrößern Playstation plus lockt Neukunden mit einem kostenlosen Ego-Shooter. © playstation.com

Mit Playstation Plus bietet Sony seit 2010 einen Abo-Dienst an, der monatliche Gratis-Spiele beinhaltet. Außerdem ist der Service auf der PlayStation 4 zur Nutzung von Online-Spielen nötig. Mit einer Geschenkaktion will Sony neue Mitglieder gewinnen: Beim Abschluss eines neuen Playstation-Plus-Abos bis zum 12. Februar um 11:00 Uhr erhalten Nutzer den Ego-Shooter Far Cry 4 für die Playstation 4 in Form eines digitalen Downloads geschenkt. Das im November 2014 erschienene Spiel kostet derzeit im Playstation Store nur 11,99 Euro, ab dem 8. Februar werden wieder 19,99 Euro fällig.

Leider gilt die Aktion nur für Neukunden. Wer sein bereits laufendes Abo für Playstation Plus verlängert, nimmt nicht an der Aktion teil. Für eine zwölfmonatige Mitgliedschaft, die zum Download von Far Cry 4 berechtigt, werden 59,99 Euro fällig. Playstation Plus bietet Spielern jeden Monat kostenlose Spiele zum Download. Im Januar sind das beispielsweise der Ego-Shooter Deus Ex: Mankind Divided für PS4 (Normalpreis: 29,99 Euro), die Adventure-Episoden zu Batman The Telltale Series für PS4 (Normalpreis: 29,99 Euro), das VR-Spiel Starblood Arena für PS4 (Normalpreis: 29,99 Euro) sowie die PS3-Spiele Sacred 3 (14,99 Euro), The Book of Unwritten Tales 2 (29,99 Euro) und die Vita-Games Uncanny Valley (14,49 Euro) sowie Psycho-Pass (39,99 Euro).

