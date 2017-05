Fallout 4 gratis für PC und Xbox One am Wochenende

PC- und Xbox-One-Gamer können zum ersten Mal ein paar Tage lang kostenlos Fallout 4 spielen.

Vergrößern Fallout 4 gehört zu den besten Rollenspielen der vergangenen Jahre © Bethesda

Die Entwickler von Bethesda laden die PC- und Xbox-One-Spieler zum allerersten Free-Play-Wochenende von Fallout 4 ein. Noch bis zum 29. Mai können Xbox Live Gold-Mitglieder und Steam-Nutzer das Spiel herunterladen und es spielen. Fallout 4 ist in Boston angesiedelt. Wir möchten nicht zu viel verraten, daher nur so viel: Der Spielbeginn handelt von dem Atomschlag, der im Jahr 2077 die Erdoberfläche unbewohnbar machte und die überlebenden Menschen in die Vault-Bunker zwang. Die Hauptgeschichte ist dann 200 Jahre später angesiedelt. Der Spieler verlässt die Vault und stürzt sich in ein episches Abenteuer.

Zeitgleich zur Aktion sind Fallout 4 und der Season Pass auf Steam, Xbox Live und Playstation Store zu einem um bis zu 67 Prozent reduzierten Preis erhältlich. Falls Sie gerne am PC zocken, dann empfehlen wir Ihnen auch einen Blick in diese News, dort finden Sie noch viele weitere aktuelle Schnäppchen:

