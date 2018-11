Facebook zeigt, wie viel Zeit Nutzer im Netzwerk verbringen

Im neuen Dashboard zeigt die Facebook-App, wie viel Zeit Nutzer im sozialen Netzwerk und in der App verbringen.

Vergrößern Die Facebook-App wird um ein Zeit-Management-Tool erweitert. © Facebook

Nachdem Instagram in der vergangenen Woche um ein neues Digital-Wellbeing-Dashboard erweitert wurde, ist nun Facebook an der Reihe. In dieser Woche liefert der Konzern eine neue Version seiner Facebook-App aus. Diese beinhaltet ein neues Dashboard . Im Bereich „Your Time on Facebook“ können Nutzer detaillierte Statistiken über ihre Zeit im Social Network einsehen. Die App zeigt unter anderem, wie viele Minuten pro Tag sie mit der Facebook-App auf dem Smartphone oder Tablet verbringen und errechnet daraus einen durchschnittlichen Tageswert.

Um die Zeit in der App zu reduzieren, bietet das neue Dashboard zwei Optionen. Mit dem Daily Reminder können Nutzer eine Zeit festlegen, die sie beim täglichen Gebrauch der App nicht überschreiten wollen – beispielsweise 45 Minuten oder eine Stunde. Ist dieses Limit erreicht, zeigt die Facebook-App einen Reminder auf dem Bildschirm. Nutzer können außerdem die Facebook-Benachrichtigungen für eine bestimmt Zeit stumm schalten, um nicht ständig wieder zum Handy gelockt zu werden.

Die Einführung entsprechender Zeit-Management-Tools bei Facebook, Instagram, Apple oder Google ist Teil der „time well-spent“-Bewegung. Diese will Menschen bewusst machen, wie viel Zeit sie mit ihrem Smartphone und in sozialen Netzen verschwenden.

Datenkrake Facebook? So schützen Sie sich