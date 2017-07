In der Facebook-App steht ab sofort eine Suchfunktion für WLAN-Hotspots zur Verfügung.

Vergrößern Facebook: WLAN-Suchfunktion ab heute weltweit verfügbar © Facebook

Ab heute ist die “WLAN finden”-Funktion auf Facebook weltweit für iPhones und Android-Geräte verfügbar. Die Funktion soll nicht nur Menschen helfen, die sich auf Reisen befinden, sondern auch überall dort weiterhelfen, wo das Mobilfunknetz generell schlecht ausgebaut ist. Facebook hat die Funktion “WLAN finden” bereits im Jahr 2016 in einigen Ländern gestartet, jetzt ist die Funktion aber weltweit freigeschaltet.

Hotspots von Firmen und Geschäften

“WLAN finden” hilft dabei, verfügbare WLAN-Hotspots in Ihrer Umgebung zu lokalisieren, die Unternehmen und Geschäfte auf ihrer Facebook-Seite geteilt haben. Wo immer sich Menschen gerade aufhalten, können sie also ab sofort überprüfen, wo sich der nächste Hotspot befindet, wenn ihre mobile Datenverbindung zu schwach wird oder Ihre monatliches Surfvolumen aufgebraucht ist.

So funktioniert “WLAN finden”: WLAN Hotspots in der Nähe finden

Um verfügbare WLAN-Hotspots zu finden, öffnen Sie die Facebook-App und klicken dann auf den “Mehr” Tab. Unter “WLAN suchen” (unter Apps, "Alle anzeigen") können Sie dann die am nächsten gelegenen Hotspots auf einer Karte suchen und dabei von Hotspot zu Hotspot springen. Zu jedem WLAN-Hotspot erfahren Sie, welches Unternehmen ihn zur Verfügung stellt, wie die Öffnungszeiten des Unternehmens sind und unter welchen Namen Sie den Hotspot finden. Aus der Liste geht aber nicht hervor, wie leistungsfähig der jeweilige Hotspot ist und ob damit Auflagen verbunden sind (zum Beispiel, ob ein Passwort erforderlich etc).



Facebook demonstriert die neue Funktion in diesem Facebook-Video.

