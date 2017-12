Facebook-Videos dürfen Musik von Universal Music Group (Star Wars etc.) abspielen

Facebook und die Universal Music Group haben einen Vertrag unterzeichnet , der es Facebook-Nutzern erlaubt, Videos mit Musik von der Universal Music Group hochzuladen. Der Vertrag soll eine Laufzeit von mehreren Jahren haben, zur Höhe der Lizenzgebühren liegen keine Informationen vor. Der Vertrag deckt nicht nur Facebook selbst ab, sondern auch die zum Facebook-Konzern gehörenden Plattformen Instagram und Oculus sowie den Facebook-Messenger.

Die Vereinbarung erlaubt es den Nutzern der genannten Facebook-Plattformen, Videos auf diese hochzuladen und zu teilen, in denen Lieder abgespielt werden, deren Lizenzrechte bei der Universal Music Group liegen. Der gesamte Musikkatalog von UMG steht den Facebook-Nutzern nun also zur Verfügung. Damit entgehen die Facebook-Nutzer der Gefahr, dass Facebook die Videos wegen eines Verstoßes gegen Urheberrechte entfernen muss.

Außerdem schafft Facebook damit die Voraussetzung dafür, dass es „Musik-basierte Produkte“ auf seinen Plattformen vorantreiben kann. Hierzu will Facebook noch weiter mit der Universal Music Group zusammenarbeiten. Das Lizenzabkommen mit UMG dürfte nicht das letzte sein, Facebook verhandelt vermutlich auch schon mit Sony und der Warner Music Group, wie The Verge berichtet. Seit 2015 sollen die Verhandlungen zwischen Facebook und den drei großen Musikrechte-Inhabern bereits laufen. Damals betonte Facebook aber, dass es keinen eigenen Musikstreamingdienst aufbauen wolle. Genau das plant dagegen Youtube.



Angriff auf Spotify & Apple Music: Youtube plant Musikstreamingdienst Remix

Der Medien-Experte Peter Kafka weist aber darauf hin, das keine kompletten Lieder, sondern nur Teile daraus in den Videos enthalten sein dürfen. Aus der Pressemitteilung von UMG geht diese Einschränkung aber nicht hervor.

Things to know about Universal/FB deal:

*Lets users incorporate clips, not full songs, into FB and IG videos.

*Deal *doesn't* give FB ability to create its own Vevo, the music video service.

*Deal does give Universal more bargaining power with YouTube. https://t.co/ef07R5PcWP