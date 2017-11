Facebook startet Umfrage-Funktion

Das soziale Netzwerk führt seine Umfrage-Funktion weltweit ein. Votings mit zwei Antwortmöglichkeiten lassen sich nun mit nur wenigen Klicks erstellen.

Vergrößern Facebook-Nutzer und -Seiten können ab sofort Umfragen erstellen. © Facebook

Facebook hat in dieser Woche seine neue Umfrage-Funktion für alle Nutzer weltweit freigeschaltet. Nutzer können so ihre Freunde nun beispielsweise fragen, welcher aktuelle Kinofilm sehenswert ist oder welches Profilbild ihnen am besten gefällt. Zur Illustration kann die Umfrage mit GIFs und Bildern versehen werden. Die neue Funktion steht für Privatpersonen als auch für Facebook-Seiten zur Verfügung.

Und so einfach geht‘s:

Wählen Sie „Umfrage erstellen“ beim Anlegen eines neuen Facebook-Beitrags. Geben Sie ihre Frage ein und definieren Sie zwei Antwortmöglichkeiten. Die Antworten sind auf zwei mit jeweils 25 Zeichen beschränkt. Fügen Sie ein eigenes Bild hinzu oder wählen sie aus den verfügbaren Facebook-GIFs. Legen Sie eine Umfragedauer fest. Zur Auswahl stehen ein Tag, eine Woche oder ein benutzerdefinierter Zeitraum. Klicken Sie auf Veröffentlichen und die Umfrage geht online. Der Umfragen-Ersteller und alle, die eine Stimme abgegeben haben, können sehen, wer welche Antwort gewählt hat.

Die Umfrage-Funktion wird ab heute für die Android- und iOS-Apps von Facebook sowie für den Desktop ausgerollt. Bei einigen Nutzern ist die Option möglicherweise noch nicht sichtbar. Bei einem Großteil der Facebook-Seiten funktioniert sie jedoch bereits. Neu ist das Feature nicht - es existierte bereits einmal, wurde dann aber gestrichen.